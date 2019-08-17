Real Madrid sezona galibiyetle başladı
Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 3-1 yendi.İspanya La Liga’nın ilk haftasında Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo’yu 3-1 yendi.Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane’ın çalıştırdığı Real Madrid’i Balaidos Stadı’nda konuk etti.
Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez’in golleriyle Celta Vigo’yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo’nun tek golünü, 90+1’inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.Real Madrid’in Hırvat oyuncusu Luka Modric, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Yaz boyunca takımdan ayrılması beklenen futbolculardan Gareth Bale 75 dakika forma giyerken, James Rodriguez ise süre almadı.
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