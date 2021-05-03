Y.Malatyaspor 1- HK Kayserispor 1

Süper Ligi'n 39. haftasında Yeni Malatyaspor, HK Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 40. dakikasında HK Kayserispor, İlhan Parlak ile 1-0 öne geçti.İlk yarı HK Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Yeni malatyaspor, Adem Büyük ile beraberliği yakaladı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 41 yaptı.HK Kayserspor ise puanını 39'a yükseltti.40 hafta maçında Yeni Malatyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, HK Kayserispor evinde Gaziantep FK'yı ağarlayacak.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem.

HK Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Sabovic, Attamah, Lennon, Henrique Avramovski, İlhan Parlak.