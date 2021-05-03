Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Y.Malatyaspor 1- HK Kayserispor 1

Süper Ligi'n 39. haftasında Yeni Malatyaspor, HK Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:08
Y.Malatyaspor 1- HK Kayserispor 1

Y.Malatyaspor 1- HK Kayserispor 1

  Süper Ligi'n 39. haftasında Yeni Malatyaspor, HK Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 40. dakikasında HK Kayserispor, İlhan Parlak ile 1-0 öne geçti.İlk yarı HK Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Yeni malatyaspor, Adem Büyük ile beraberliği yakaladı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

   Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 41 yaptı.HK Kayserspor ise puanını 39'a yükseltti.40 hafta maçında Yeni Malatyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, HK Kayserispor evinde Gaziantep FK'yı ağarlayacak.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem.

HK Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Sabovic, Attamah, Lennon, Henrique Avramovski, İlhan Parlak.

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporHK Kayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa, Alanyaspor'u farklı yendi
Kasımpaşa, Alanyaspor'u farklı yendi
M.Başakşehir son dakikada üç puanı aldı
M.Başakşehir son dakikada üç puanı aldı
Galatasaray takibe devam etti
Galatasaray takibe devam etti
İH Konyaspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi
İH Konyaspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi
İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon
İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon
Gol düellosunun galibi Göztepe
Gol düellosunun galibi Göztepe
Y.Denizlispor Süper Lig'e veda etti
Y.Denizlispor Süper Lig'e veda etti
Avrupa ikincisi VakıfBank | Bir şansımız daha olacak
Avrupa ikincisi VakıfBank | Bir şansımız daha olacak
Lider Beşiktaş'tan, Hatayspor'a tarihi fark
Lider Beşiktaş'tan, Hatayspor'a tarihi fark
MKE Ankaragücü 0- Gaziantep FK 1
MKE Ankaragücü 0- Gaziantep FK 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim