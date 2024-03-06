Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Warcraft Rumble 4. Sezon, 6 Mart'ta başlıyor

Warcraft Rumble'ın yeni sezonu 6 Mart'ta başlıyor. Bu sezon; Cadı Doktor, yeni ifadeler, bir dizi güncelleme ve geliştirmelere yer veriyor.

06 Mart 2024 Çarşamba 16:30
Warcraft Rumble 4. Sezon, 6 Mart'ta başlıyor






Warcraft Rumble 4. Sezon, 6 Mart'ta başlıyor

Düşmanların öldüklerinde patlamasına yol açan lanetli ışının girdiği evlere doktor da girecek.

Sağlam bir ön cephe tankıyla birleştiğinde Cadı Doktor, efsanevi bir menzilli destek birimi oluyor.

Esnek kabiliyetleri sayesinde Lanet patlamasının hasarını artırıp müttefiklerine verdiği kalkan ve Kana Susamışlık iksirleriyle onları güçlendirebiliyor.

4. Sezonda yeni bir PvP rotasyonu, değişen Kule türleri, Büyü ve Düzenleyiciler de seninle olacak.

Ödüller üzerinde de değişiklikler var. PvP, TP Mücevherleri ve Kahraman Senaryosu zaferlerinden kazanılan ödülleri arttı. 

Anahtar Kelimeler:
Warcraft Rumble
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TurkNet, robotların büyülü dünyasında yerini aldı!
TurkNet, robotların büyülü dünyasında yerini aldı!
2024 Fidye Yazılımı Değerlendirmesi | Unit 42’den Sızıntı Sitesi Analizi
2024 Fidye Yazılımı Değerlendirmesi | Unit 42’den Sızıntı Sitesi Analizi
KOBİ'leri hedef alan dolandırıcılar ESP kullanıyor
KOBİ'leri hedef alan dolandırıcılar ESP kullanıyor
Dijital Dünyanın “Girişimci-Güçlü- Lider Kadınları” Buluştu
Dijital Dünyanın “Girişimci-Güçlü- Lider Kadınları” Buluştu
2024 yılında bizi bekleyen dijital tehditler
2024 yılında bizi bekleyen dijital tehditler
Bulutun 4 büyüğüyle yerel çözümler birleşti
Bulutun 4 büyüğüyle yerel çözümler birleşti
Sahte haberlerle başa çıkmanın yolları
Sahte haberlerle başa çıkmanın yolları
IP hırsızlığı hakkında bilmeniz gereken her şey
IP hırsızlığı hakkında bilmeniz gereken her şey
Riot Games, yeni dövüş oyunu 2XKOTM’i duyurdu
Riot Games, yeni dövüş oyunu 2XKOTM’i duyurdu
Tehditler cebinizde | Mobil siber tehditler Türkiye’de yüzde 120 arttı!
Tehditler cebinizde | Mobil siber tehditler Türkiye’de yüzde 120 arttı!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim