Warcraft Rumble 4. Sezon, 6 Mart'ta başlıyor

Düşmanların öldüklerinde patlamasına yol açan lanetli ışının girdiği evlere doktor da girecek.

Sağlam bir ön cephe tankıyla birleştiğinde Cadı Doktor, efsanevi bir menzilli destek birimi oluyor.

Esnek kabiliyetleri sayesinde Lanet patlamasının hasarını artırıp müttefiklerine verdiği kalkan ve Kana Susamışlık iksirleriyle onları güçlendirebiliyor.

4. Sezonda yeni bir PvP rotasyonu, değişen Kule türleri, Büyü ve Düzenleyiciler de seninle olacak.

Ödüller üzerinde de değişiklikler var. PvP, TP Mücevherleri ve Kahraman Senaryosu zaferlerinden kazanılan ödülleri arttı.