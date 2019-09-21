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Whatsapp çöktü mü? | Whatsapp haberleşmesi tamamen durdu

Yılın ilk 9 ayı içerisinde en az 10 kez hizmet dışı kalan whatsapp kullanıcılarını zor anlar yaşatıyor. Whatsapp Türkiye'de son bir saattir servis vermekte zorlanıyor.

Whatsapp çöktü mü? | Whatsapp haberleşmesi tamamen durdu

Yılın ilk 9 ayı içerisinde en az 10 kez hizmet dışı kalan whatsapp kullanıcılarını zor anlar yaşatıyor. Whatsapp Türkiye'de son bir saattir servis vermekte zorlanıyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 23:10
Whatsapp çöktü mü? | Whatsapp haberleşmesi tamamen durdu

Whatsapp çöktü mü? | Whatsapp haberleşmesi tamamen durdu

Popüler cep telefonu haberleşme uygulaması Whatsapp akşam saat 22.30'dan itibaren adeta sessizliğe büründü. 


Whatsapp çöktü mü?Cep telefonu kallananların vazgeçilmez uygulaması Whatsapp bir ay aradan sonra yeniden devre dışı kaldı. Whatsapp'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yok.

Whatsapp'ta sesli arama dışında yazı, veri, dosya ve fotoğraf transferleri de yapılamıyor. Sosyal medya kullanıcıları whatsapp kesintisinin nedeni hakkında bilgi almaya çalışıyor.
Geçtiğimiz ay küresel çapta kesintiye uğrayan Whatsapp haberleşmesi bütün dünyada şirketin güvenirliliğinin sorgulanmasına neden olmuştu.

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