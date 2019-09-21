Whatsapp çöktü mü? | Whatsapp haberleşmesi tamamen durdu

Popüler cep telefonu haberleşme uygulaması Whatsapp akşam saat 22.30'dan itibaren adeta sessizliğe büründü.



Whatsapp çöktü mü?Cep telefonu kallananların vazgeçilmez uygulaması Whatsapp bir ay aradan sonra yeniden devre dışı kaldı. Whatsapp'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yok.

Whatsapp'ta sesli arama dışında yazı, veri, dosya ve fotoğraf transferleri de yapılamıyor. Sosyal medya kullanıcıları whatsapp kesintisinin nedeni hakkında bilgi almaya çalışıyor.

Geçtiğimiz ay küresel çapta kesintiye uğrayan Whatsapp haberleşmesi bütün dünyada şirketin güvenirliliğinin sorgulanmasına neden olmuştu.