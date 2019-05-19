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S-500 ortak üretimi mümkün mü? Moskova'dan cesaret veren açıklama

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sistemleri konusunda yürürlükte olan anlaşmanın yeni sistem S-500 ortak üretim anlaşması ile devamı mümkün mü?

S-500 ortak üretimi mümkün mü? Moskova'dan cesaret veren açıklama

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sistemleri konusunda yürürlükte olan anlaşmanın yeni sistem S-500 ortak üretim anlaşması ile devamı mümkün mü?

19 Mayıs 2019 Pazar 20:34
S-500 ortak üretimi mümkün mü? Moskova'dan cesaret veren açıklama

S-500 ortak üretimi mümkün mü? Moskova'dan cesaret veren açıklama


Rusya, Türkiye arasında hava savunma sistemlerinin ortak üretimini tartışıyor. S-400 hava savunma sistemleri konusunda ABD'nin şantaja varan tehditlerinin dozu artarken, Ankara Moskova hattında yeni savunma sistemlerinin ortak üretimi konusunda karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Bu konuda Sputnik News'te Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov'un açıklamaları ile savunma uzmanlarının düşünceleri yer aldı. İşte o haberin detayları;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının ardından S-500 sistemlerini Rusya ile müşterek olarak üretmeye ilgi duyduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, Rusya’nın önceden böyle deneyime sahip olduğunu ve bu alanda işbirliğinin mümkün olduğunu belirtti.

Russia Today’e (RT) konuşan Rus askeri uzmanlar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de Rusya ile müşterek olarak üretmeyi hedeflediğine dair açıklamalarını değerlendirdi.

TEK TEKNİK STANDART SİSTEM

Uzmanlar, daha önce Rus yetkililerin Türkiye ile bu alanda ortak üretimin mümkün olduğunu açıkladıklarına, bunun için iki ülke arasında tek bir teknik standart sisteminin oluşturulması gerektiğine  dikkat çekti.

HİNDİSTAN ÖRNEĞİ

Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, füze savunma sistemlerinin ortak üretimi alanında işbirliğinin genişletilmesinin teorik olarak mümkün olduğunu belirtti. Rusya’nın Hindistan’la buna benzer bir deneyiminin olduğunu söyleyen Leonkov, şöyle konuştu:

“Örneğin Hindistan’da tank parçaları üretimimiz mevcut. Su-30MKİ tankı üretiliyor, Hintliler tankı kendi ekipmanları ile tamamlıyor ve kendi silah sistemlerine uyumlu hale getiriyor. Yani Rusya’nın, başka ülkelerle birlikte askeri araç üretimi alanında deneyimi var.”

100 TÜRK MÜHENDİS BU KONUDA EĞİTİLMELİ


Ancak böyle bir üretimi yapmak için ülkelerin tek bir teknik standart sistemi konusunda anlaşmaları gerektiğini vurgulayan Leonkov, aynı zamanda Rusya’ya gönderilen 100 Türk mühendisinin bu konuda eğitim kursundan geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi:

“Türkiye’nin üreteceği modüller ve bloklar belirlenirse, aynı mühendisler söz konusu modülleri ve blokları kuracak ve bakımlarını yapacak. Bu tamamen teknik bir konu. Elbette ki bu mühendislerin tüm bunları yapabilmesi için Rusya’da eğitimden geçmeli, pratik deneyim kazanmalı.”

Türkiye’den daha önce Rusya ile 5. nesil avcı uçaklarının üretimi ile ilgili işbirliğinin mümkün olduğu yönünde açıklamalar da gelmişti.

ABD'NİN BOŞLUĞUNU RUSYA DOLDURUR


Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi’nden uzman Konstantin Blohin, ABD’nin Türkiye’yi F-35 projesinden çıkarması durumunda, Ankara’nın Moskova ile işbirliği deneyiminden yararlanabileceğine dikkat çekti.

RT’ye konuşan Blohin, “Eğer Türkiye, S-400’leri satın almaya hazırsa, ileride Rus uçaklarını da satın alacağı ortada. Bizdeki deyime göre kutsal yer asla boş kalmaz. Yani bu alanda boşluk oluşması durumunda bu boşluk mutlaka doldurulacak” dedi.
 

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Son Güncelleme: 19.05.2019 20:56
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S-400 Hava Savunma SistemleriS-500S-400MoskovaAnkara
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