Türkiye sınırında katliam saldırısı, 15 ölü var





Türkiye Suriye sınır haktında Kilis'e 15 Km uzaklıkta meydana gelen terörist saldırının hedefi, Azez'de teravi namazından çıkanlar oldu. Bomba yüklü araçla düzenlenen vahşi saldırıda 25 kişi can verdi.

Kilis´in karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye´nin Azez kentinde, teravih namazının ardından camiden çıkanların bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

DURUMU AĞIR OLANLAR KİLİS'E GETİRİLDİ

Şiddetli patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sağlık ekipleri ile yerel polisler sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ve acil serviste yapılan kontrolde 15 kişinin öldüğü belirlendi. Hastanede tedavi gören yaralılardan durumu ağır olanlar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.