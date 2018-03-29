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Ege'de turizme 'şifalı ot' katkısı

Bahar yağmurlarıyla yeşeren doğanın insanlığa sunduğu şifalı otlar, düzenlenen festivallerle önemli bir turist hareketliliği sağlıyor.

Ege'de turizme 'şifalı ot' katkısı

Bahar yağmurlarıyla yeşeren doğanın insanlığa sunduğu şifalı otlar, düzenlenen festivallerle önemli bir turist hareketliliği sağlıyor.

29 Mart 2018 Perşembe 12:09
Ege'de turizme 'şifalı ot' katkısı

İZMİR (AA) - Ahmet Bayram - Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali'nin bir milyondan fazla ziyaretçi çekmesi ve etkinlik süresince ilçedeki otellerde tam doluluk yaşanması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde bahar yağmurlarıyla çayırlarda yeşillenen radika, turp otu, hardal otu, ebegümeci, sarmaşık, şevketi bostan, arap saçı gibi yüzü aşkın ot çeşidi, halkın en önemli geçim kaynakları arasına girdi.

Sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesiyle önemli bir turistik destinasyon da yaratan ot yemeklerinin tadım ve tanıtımlarının yapıldığı festivallerin sayısı da hızla artıyor.

Ayvalık, Urla ve Bodrum'da düzenlenen festival ve tadım günlerine özellikle yerli turist ilgisi yıldan yıla artarken en büyük hareketlilik ise Alaçatı'da yaşanıyor.

Bu yıl 9'uncusu 5-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali süresince Çeşme'ye 1 milyonun üzerinde turistin gelmesi ve otellerde tam doluluğa ulaşılması bekleniyor.

Çeşme ve çevresinde yaşayan kadınların doğadan topladıkları otları ve hazırladıkları lezzetleri satışa sundukları pazarın oluşturulduğu, panel, yarışma, tadım ve eğlence organizasyonlarının düzenlendiği festival için 270-673 liralık tur paketleri satışa sunuldu.

Efes Antik Kenti ve Şirince ziyaretlerinin de eklendiği turlar sayesinde, 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme'de festivale 10 gün kala doluluk oranları yüzde 80'e yaklaştı.

İlçe, festival döneminde ise çevre illerden gelecek günübirlik ziyaretçilerle 1 milyonu aşan ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Alaçatı'nın popülerliği etkili oldu

Festivali organize eden Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Ege otları ve kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için başladıkları festivalin bölge sakinlerinin katkısı ve Alaçatı'nın popülerliğinin de etkisiyle hızla büyüdüğünü bildirdi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel de şunları kaydetti:

"Festival süresince otellerimizde tam doluluk bekliyoruz. Ayrıca günübirlik turlarla diğer illerimizden ziyaretçiler gelecek. Ziyaretçi sayısı her sene artıyor. Pek çok tur şirketi de festivali programlarına ekledi, bunun Çeşme turizmi için çok olumlu etkisi var. 3 günlük bir etkinlik de olsa konaklama, yeme içme ve beldenin görülmesi açısından büyük bir kazanç."

Anahtar Kelimeler:
Alaçatı Ot FestivaliOt YemekleriYaşam
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