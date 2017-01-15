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15 Ocak 2017 Pazar 19:51

Fenerbahçe 2 Adanaspor 2

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 17. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, çok önemli 2 puan kaybetti.  

Fenerbahçe 2 Adanaspor 2
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Fenerbahçe 2 Adanaspor 2
 
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 17. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, çok önemli 2 puan kaybetti.  
   Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Simon Kjaer ve Volkan Şen  Adanaspor karşısında forma giymedi.Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’nda bulunan Moussa Sow da takımda yerini alamadı.
  Maçın ilk golü Adanaspor’dan geldi.Maçın 23.dakikasında Gueye takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe bu gole Mehmet Topuz’la 40.dakikada cevap verdi 1-1.İlk yarının uzatma dakikalarında 45.dakikada Roni Adanaspor’u 2-1 öne geçirdi.İlk yarı bu sonuçla kapandı.
   Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe beraberlik golü için yüklendi.78.dakikada penaltıdan Fernandao durumu 2-2 yapan golü attı.

Fenerbahça:Volkan Demirel,  Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Petrovich Neustadter,  Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Jeremain Lens,  Aatif Chahechouhe, Fernandao
  
Adanaspor:Charles Itandje - Mauricio Ramos - Didi - Digao - Samican Keskin - Renan Foguinho - Bekir Yılmaz - Vladimir Koman - Magaye Gueye - Cem Özdemir - Roni Gleison
 
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Anahtar Kelimeler
AdanasporFenerbahçe
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