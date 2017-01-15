Fenerbahçe 2 Adanaspor 2

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 17. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, çok önemli 2 puan kaybetti.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunanveAdanaspor karşısında forma giymedi.Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’nda bulunanda takımda yerini alamadı.Maçın ilk golü Adanaspor’dan geldi.Maçın 23.dakikasında Gueye takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe bu gole Mehmet Topuz’la 40.dakikada cevap verdi 1-1.İlk yarının uzatma dakikalarında 45.dakikada Roni Adanaspor’u 2-1 öne geçirdi.İlk yarı bu sonuçla kapandı.Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe beraberlik golü için yüklendi.78.dakikada penaltıdan Fernandao durumu 2-2 yapan golü attı.Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Petrovich Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe, FernandaoCharles Itandje - Mauricio Ramos - Didi - Digao - Samican Keskin - Renan Foguinho - Bekir Yılmaz - Vladimir Koman - Magaye Gueye - Cem Özdemir - Roni Gleison