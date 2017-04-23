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23 Nisan 2017 Pazar 20:59

Galatasaray 0- Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  28. haftanın en önemli maçında dev derbide Galatasaray, TT Arena'da Fenerbahçe'yi ağırladı. 

Galatasaray 0- Fenerbahçe 1
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Galatasaray 0- Fenerbahçe 1
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  28. haftanın en önemli maçında dev derbide Galatasaray, TT Arena'da Fenerbahçe'yi ağırladı. 
   Başakşehir’in puan kaybettiği haftada ikincilik için savaşan ezeli rakipler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alma yolunda kıyasıya mücadele ettiler. Prestij açısından da büyük önem taşıyan kritik maçta iki taraf, taraftarlarını sevindirmek için galibiyet aradılar. Arena’da hakem Fırat Aydınus’un yönettiği derbi saat 19:00’da başladı. Sarı-kırmızılı takım 49 puanla 4. sırada yer alırken, sarı-lacivertli ekip 50 puanla 3. sırada bulunuyor.Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı 0-0 sona erdi.
    86'da attığı maçta Galatasaray'ı 90+1'de gelen golle devirdi. Josef de Souza'nın golü Sarı Lacivertliler'e TT Arena'da hayat verdi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e çıkarırken,Galatasaray 49 Puanda kaldı.


Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
Galatasaray:

Fernando Muslera - Sabri Sarıoğlu - Semih Kaya - Lionel Carole - Ahmet Çalık - Bruma - Tolga Ciğerci - Selçuk İnan - Wesley Sneijder - Yasin Öztekin - Lukas Podolski

Yedekler:

Cenk Gönen - Martin Linnes - Hakan Balta - Josue - Nigel De Jong - Garry Rodrigues - Eren Derdiyok
 
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeGalatasaray
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