Galatasaray 0- Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 28. haftanın en önemli maçında dev derbide Galatasaray, TT Arena'da Fenerbahçe'yi ağırladı.Başakşehir’in puan kaybettiği haftada ikincilik için savaşan ezeli rakipler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alma yolunda kıyasıya mücadele ettiler. Prestij açısından da büyük önem taşıyan kritik maçta iki taraf, taraftarlarını sevindirmek için galibiyet aradılar. Arena’da hakem Fırat Aydınus’un yönettiği derbi saat 19:00’da başladı. Sarı-kırmızılı takım 49 puanla 4. sırada yer alırken, sarı-lacivertli ekip 50 puanla 3. sırada bulunuyor.Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı 0-0 sona erdi.86'da attığı maçta Galatasaray'ı 90+1'de gelen golle devirdi. Josef de Souza'nın golü Sarı Lacivertliler'e TT Arena'da hayat verdi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e çıkarırken,Galatasaray 49 Puanda kaldı.Galatasaray:Fernando Muslera - Sabri Sarıoğlu - Semih Kaya - Lionel Carole - Ahmet Çalık - Bruma - Tolga Ciğerci - Selçuk İnan - Wesley Sneijder - Yasin Öztekin - Lukas PodolskiYedekler:Cenk Gönen - Martin Linnes - Hakan Balta - Josue - Nigel De Jong - Garry Rodrigues - Eren Derdiyok