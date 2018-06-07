Bulut Bilişimin Turizm Sektörüne 5 Faydası





İstanbul'un merkezindeki veri merkezi Radore, bulut bilişim trendinin turizm sektörüne ve son kullanıcılara faydasını açıklıyor. Turizm endüstrisinin BT altyapısı seçerken oldukça dinamik bir yapıya uygun inşa edilmesi gerektiğini dile getiren Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, "Sürekli gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alındığında esnek ve yüksek performans isteyen yapılara ihtiyaç duyuluyor.

Nesnelerin interneti, yapay zekâ ve chatbot'lar, sanal gerçeklik, büyük veri ve mobil teknolojiler turizm sektöründeki altyapı ihtiyacını artırıyor. Bulut bilişimin doğası gereği sağladığı avantajlar turizm sektörünün gelişimine olanak tanıyor. Özellikle bilet ve konaklama için rezervasyon ve ödeme yapılan altyapıların kalite standartlarının yanında yasal uyumluluğunu sağlamak için de bulut bilişim temelli bir altyapı kullanmak en ideal yöntem" dedi. Akyol, bulut bilişim ile turizm sektöründe sağlanabilecek avantajları şu şekilde sıralıyor: