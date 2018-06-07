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Bulut Bilişimin Turizm Sektörüne 5 Faydası

Nesnelerin interneti, yapay zeka ve chatbot'lar, sanal gerçeklik, büyük veri ve mobil teknolojiler turizm sektöründeki altyapı ihtiyacını artırırken, bulut bilişim şirketlerin imdadına yetişiyor

Bulut Bilişimin Turizm Sektörüne 5 Faydası

Nesnelerin interneti, yapay zeka ve chatbot'lar, sanal gerçeklik, büyük veri ve mobil teknolojiler turizm sektöründeki altyapı ihtiyacını artırırken, bulut bilişim şirketlerin imdadına yetişiyor

07 Haziran 2018 Perşembe 10:34
Bulut Bilişimin Turizm Sektörüne 5 Faydası

Bulut Bilişimin Turizm Sektörüne 5 Faydası


 

İstanbul'un merkezindeki veri merkezi Radore, bulut bilişim trendinin turizm sektörüne ve son kullanıcılara faydasını açıklıyor. Turizm endüstrisinin BT altyapısı seçerken oldukça dinamik bir yapıya uygun inşa edilmesi gerektiğini dile getiren Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, "Sürekli gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alındığında esnek ve yüksek performans isteyen yapılara ihtiyaç duyuluyor.

Nesnelerin interneti, yapay zekâ ve chatbot'lar, sanal gerçeklik, büyük veri ve mobil teknolojiler turizm sektöründeki altyapı ihtiyacını artırıyor. Bulut bilişimin doğası gereği sağladığı avantajlar turizm sektörünün gelişimine olanak tanıyor. Özellikle bilet ve konaklama için rezervasyon ve ödeme yapılan altyapıların kalite standartlarının yanında yasal uyumluluğunu sağlamak için de bulut bilişim temelli bir altyapı kullanmak en ideal yöntem" dedi. Akyol, bulut bilişim ile turizm sektöründe sağlanabilecek avantajları şu şekilde sıralıyor:

  • Esneklik. Genellikle dönemsel yoğunluklar yaşayan turizm endüstrisinde, sezon dışı dönemlerde bulut bilişim sayesinde kaynak kullanımı otomatik olarak azaltılabiliyor, buna paralel olarak maliyetler de düşüyor.
  • Mobilite. Gün geçtikçe daha fazla tüketici mobil cihazları üzerinden seyahatlerini organize ediyor. Google'ın verilerine göre, 2017 yılında tüketicilerin yüzde 79'u, seyahatlerini akıllı telefonlarından araştırdıktan sonra rezervasyonlarını yine akıllı telefonlarında gerçekleştiriyor. Bulut bilişim tüm mobil süreçlerin hızlı ve kesintisiz gerçekleşmesine olanak tanıyor.
  • Güvenlik. Bulut hizmetleri, işletmelerin kendilerinin sahip olacağı altyapılara kıyasla çok daha iyi korunuyor. Böylece herhangi bir müdahale gerektirmeden işletmeler, kendi işlerine odaklanarak, kritik verilerin güvende olduğundan emin olabiliyorlar.
  • Analiz. Eğer bir turizm işletmesinin verisi buluttaysa, Hadoop gibi büyük veri araçlarını kullanarak analiz edebilir ve rekabette öne geçmesini sağlayacak içgörüler elde etmesini sağlayabilir.
  • Senkronizasyon. Günümüzün turizm şirketleri müşteri hizmetlerini sosyal medya, mobil uygulamalar, web siteleri, iş ortakları, chatbot'lar ve inceleme siteleri gibi birçok kanalda aynı anda yürütüyor. Tüm bu kanallarda aynı deneyimi sunmanın temeli bulut bilişim altyapısından geçiyor.

Anahtar Kelimeler:
Bulut BilişimRadore
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