Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sarıyer Belediyesi 66 bin 370 çocuğa ulaştı

Evlerden çıkan atıklar Sarıyerli çocuklar için burs oluyor. Sarıyer Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında yürüttüğü burs projesi ile bugüne kadar toplam 66 bin 370 çocuğa ulaştı.

28 Aralık 2023 Perşembe 22:57
Sarıyer Belediyesi 66 bin 370 çocuğa ulaştı






Sarıyer Belediyesi 66 bin 370 çocuğa ulaştı


Sarıyer Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları ile sağladığı tasarruflarla ilk, orta ve lise öğrencilerine burs vermeye devam ediyor.

Her yıl 7 bin 500 öğrenciye ulaşmayı başaran Sarıyer Belediyesi, bugüne kadar toplam 66 bin 370 çocuğa dokundu.

Sarıyer Belediyesi, kaynağın bir kısmını hemen hemen her gün evlerden ve iş yerlerinden çıkan atıklardan sağlıyor. Belediye personeli tarafından toplanan geri dönüşüm atıkları Sarıyerli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs oluyor.

Sarıyer Belediyesinde eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen eğitim destek çalışmaları, doğumdan önce başlayarak ömür boyu sürüyor. Verilen destekler arasında ise Sarıyer 95, Gündüz Bakımevleri, Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi, Sarıyer Akademi, Hibrit Eğitim Modeli: Türkiye Akademi, Büyükdere Kütüphanesi, Engelli Çocuk Ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), Okullara Araç Desteği Yaz Kampı, Kız Konukevi, Sarıyerli Gençlere Avrupa Fırsatı ilk akla gelenler arasında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
SarıyerSarıyer Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'nin TÜGVA'ya verdiği yurt 5 yılda harabeye döndü
İBB'nin TÜGVA'ya verdiği yurt 5 yılda harabeye döndü
Bürokrasiye yön veren Boğaziçi İİBF kapatılıyor
Bürokrasiye yön veren Boğaziçi İİBF kapatılıyor
Sarıyer Akademi Öğretmenleri velilerle buluştu
Sarıyer Akademi Öğretmenleri velilerle buluştu
İBB'den atanamayan öğretmenlere destek geldi
İBB'den atanamayan öğretmenlere destek geldi
İBB Yaşar Kemal Kütüphanesi LGS birincisi çıkardı
İBB Yaşar Kemal Kütüphanesi LGS birincisi çıkardı
Maltepe Belediyesi beslenme çantası dağıttı, okul müdürleri toplattı
Maltepe Belediyesi beslenme çantası dağıttı, okul müdürleri toplattı
Atatürk'e hakaret eden Selman Öğüt rektör oldu
Atatürk'e hakaret eden Selman Öğüt rektör oldu
Enes Erdem Barut | Bireysel Eğitimin En Nitelikli Okuluyuz
Enes Erdem Barut | Bireysel Eğitimin En Nitelikli Okuluyuz
Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi
Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi
TED Koleji ögretmenine Türkiye Yüzyılı gözaltısı
TED Koleji ögretmenine Türkiye Yüzyılı gözaltısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim