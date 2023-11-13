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Bitcoin’den son dört haftada yılın en güçlü performansı

Art arda dört hafta boyunca yükseliş performansı gösteren Bitcoin, ocak ayından bu yana ilk kez dört haftayı üst üste yeşil kapattı.

13 Kasım 2023 Pazartesi 10:54
Bitcoin’den son dört haftada yılın en güçlü performansı






Bitcoin’den son dört haftada yılın en güçlü performansı

“Kasım ayının ortasına yaklaşırken kripto para piyasasındaki iyimser hava devam ediyor. Art arda dört hafta boyunca yükseliş performansı gösteren Bitcoin, ocak ayından bu yana ilk kez dört haftayı üst üste yeşil kapattı. Bu zaman zarfında toplam %110’un üzerindeki yükseliş ise 2023 yılının en güçlü performansı oldu.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak haftanın ilk işlem gününde piyasanın son durumunu değerlendirdi.

Hafta sonuna 37.000$ civarında giren Bitcoin nispeten yatay bir seyir izleyerek haftaya 36.800$ civarında başladı. Güçlü yükselişlerin ardından Bitcoin’in yatay seyir izlemesi ise altcoinlere ciddi şekilde pozitif etkide bulunuyor. Lider altcoin Ethereum 2.000 dolar üzerindeki seyrini korurken sabah saatlerinde 2.040$ seviyelerinden alıcı buluyor. Diğer altcoinlerde ise güçlü seyir dikkat çekiyor. Örneğin majör altcoinlerden AVAX, son bir hafta içerisinde yüzde 50’den fazla yükseldi. Keza son dönemlerde Binance başta olmak üzere birçok platformda listelenen Celestia (TIA), haftalık bazda %30’un üzerinde primlenmeye devam etti. DOGE ve SHIB gibi meme tokenler de benzer şekilde %50’ye yakın yükseliş performansları ile haftayı kapattılar.

Bu hafta açıklanacak verilere bakacak olursak, yeni haftaya sakin başlıyoruz diyebiliriz. Bu haftanın makro veri anlamında en önemli verisi salı günü TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD ekim ayı enflasyon verisi olacak. Enflasyonun %3,7’den %3,3’e gerileyerek 2 aylık aranın ardından tekrar düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Beklentiden daha düşük gelebilecek olan bir veri, piyasada Fed’in gelecekte daha erken faiz indirme ihtimalini kuvvetlendirebileceği için başta kripto olmak üzere piyasalara pozitif etki edebilir. 

48 ülkeden kripto paralara ilişkin karar 

Aralarında başta ABD olmak üzere Türkiye dahil birçok önemli ülkeyi barındıran Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü OECD, kripto varlıklara ilişkin raporlama ve bilgi alışverişi için küresel vergi şeffaflığı çerçevesini 2027 yılı itibariyle uygulamayı amaçladığını duyurdu. Ülkeler tarafından yapılan ortak açıklamada kripto para piyasasının son yıllarda yaşadığı hızlı gelişme ve büyümeye ayak uydurmak için yeni bir standart geliştirildiği bildirildi. Kripto paraların vergi kaçakçılığı ve terör finansmanı gibi olumsuz alanlarda da kullanıldığı ve bunun önüne geçmek için geliştirildiği ifade edilen bu kararın orta vadede piyasaya yarar sağlayacağı bildiriliyor.

Bu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz haftanın en çok yükseliş kaydeden kripto paraları ZRX, YFII, TVK, BNT ve SRM oldu. %70 ila %130 arası yükseliş gösteren bu kripto paralar yatırımcılarına ciddi miktarda kar elde ettirdi.

Son Güncelleme: 13.11.2023 12:00
Anahtar Kelimeler:
BitcoinEthereum
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