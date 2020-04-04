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Gliad Sciences bağışı ile 2 yeni covid-19 test merkezi kuruldu

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:39
Gliad Sciences bağışı ile 2 yeni covid-19 test merkezi kuruldu

Gliad Sciences bağışı ile 2 yeni covid-19 test merkezi kuruldu

Gilead Sciences Türkiye, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadelede kullanılmak üzere 1.000.000 TL’lik bir fon oluşturduğunu açıkladı. Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, oluşturulan fonun Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde biri İstanbul’da, diğeri Ankara’da olmak üzere 2 yeni Covid-19 test merkezinin açılması için gerekli ekipman ve malzemelerin bağışında kullanıldığını açıkladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede kamu ve özel sektör kuruluşlarının topyekûn mücadelesi her geçen gün artarak devam ediyor. Bu noktadan hareketle, 2019 yılında dünyanın en inovatif ilaç şirketi seçilen Gilead Sciences, Türkiye’de salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla 1.000.000 TL’lik bir fon oluşturduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin konuşan Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin açıklamasında şunları söyledi:

“Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu bu büyük sağlık sorununa karşı, insanlarımızın sağlığınıkorumak için, hemşiresinden doktoruna, hasta bakıcısından, ambulans şoförüne kadar bütün sağlık çalışanları, büyük bir özveriyle ve cansiperane mücadele veriyor. Yaşadığımız bu zor günlerde ulusal dayanışmanın örneklerini her alanda görüyor olmak bizi de bu konuda hızlıca çözüm üretme konusunda motive ediyor. Bu kapsamda, sağlık camiamızın mücadelesine destek olmak amacıyla 1.000.000 TL’lik bir fon oluşturduk. Gilead Sciences Türkiye olarak bu katkımızın, dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu kritik günlerde, pandemi ile mücadelede kendi hayatlarını riske atan tüm sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür olarak kabul edilmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ise yaptığı açıklamada;

“Bakanlığımızın hedefleri arasında Covid-19’a yönelik test sayısının artırılması bulunmaktadır. Bilindiği gibi testler hastalığın kimde olduğunun hızlı bir şekilde tanımlamasını ve tedavi için hastanelere yatışın gerçekleşmesini sağlar. Bilinen vakaları izole etmeyi sağlayarak, başkalarıyla temas etmelerini önler ve virüsün yayılma hızını yavaşlatır. Bu kapsamda Gilead’ın desteği ile TÜSEB bünyesinde birisi İstanbul diğeri Ankara’da 2 test merkezinin kurulmasını sağladık. Bu merkezler, test kapasitemizi yaklaşık 2 katına çıkartarak günde 30.000 civarında test yapılmasının önünü açacak. Bu kritik dönemde verdikleri bu destek için Gilead’a şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

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