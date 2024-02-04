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LİMAK'ın Akbelen talanını aklama girişimine tepki yağdı

LİMAK'ın orman katliamını aklama girişiminde İTÜ öğrencileri kullanılması tepkilere neden oldu. Üniversiteli öğrenciler fidan dikimi adı altında Akbelen Ormanı’nı katleden YK Enerji’ye götürüldü.

04 Şubat 2024 Pazar 09:30
LİMAK'ın Akbelen talanını aklama girişimine tepki yağdı






LİMAK'ın Akbelen talanını aklama girişimine tepki yağdı



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü öğrencileri “250. Yılda 250 Bin Fidan” etkinliği adı altında Akbelen Ormanı’nı katleden YK Enerji’ye götürdü. Geziye giden öğrencilerden biri Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Haberimiz olmadan YK Enerji’nin termik santralına götürüldük. Akbelen katliamını aklayacak bilgiler verildi” dedi.


Cumhuriyet Gazetesi'nde Şeyda Öztürk imzasıyla yayınlanan habere göre İTÜ rektörlüğü geçen hafta okulun kulüp başkanları ve proje kaptanlarına “Milas’ta 250. Yılda 250 Bin Fidan” etkinliği isimli bir mail gönderdi. Gönderilen mailde sadece Muğla Milas’ta 250 bin fidan dikileceği yazıyordu. Ancak Muğla’ya giden öğrenciler, bu gezinin Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölgesini katleden YK Enerji’nin etkinliği olduğunu gördü. 

Öğrenciler, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santralini gezdi. Gezi sırasında öğrencilere şirketin yeşil gelecek planları ve ‘termik santralin doğa dostu olduğu’ gibi konular anlatıldı. Ardından öğrenciler çorak, fidan dikimine müsait olmayan bir şirket arazisine dikime götürüldüğü iddia edildi.

“ORADA BULUNMAKTAN ÇOK RAHATSIZ OLDUK”

Etkinlik detaylarında YK Enerji’nin termik santrallarına gideceklerinden haberleri olmadığını belirten öğrenci, “Sabah kahvaltı saatinde termik santrale götürüldük. Kahvaltının ardından hepimizi konferans salonuna topladılar. Burada şirket yetkilileri konuşma yaptı. Neden kömür kullanıldığında, neden termik santralın bu bölgeye kurulduğundan bahsettiler. Akbelen Ormanı’ndaki katliamı aklayacak şekilde bilgiler verildi. Fidan dikimi yapılacak alan da ağaçların kesildiği bir bölgeydi. Her yerde şirket ve İTÜ flamaları vardı” dedi.

Yaklaşık 200 öğrencilerin etkinlik detayını bilmeden oraya götürülmesine ilişkin rektör yardımcı Mustafa Kumral’la da konuştuğunu belirten öğrenci, “Burada yer almak istemiyorduk. Haberimiz olmadan kendimizi termik santralın ortasında bulduk. Kumral’a tepkimizi dile getirdik ama başka yerlere çekti. İyi niyetli bir şekilde bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Herkesin burada olmaktan çok rahatsız olduğunu dile getirdiğimizde de organizasyonu başkasının düzenlediğini, bundan sonra böyle bir sorun yaşanmayacağını belirtti” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER “KABUL ETMİYORUZ”

Okulun öğrenci kulüpleri konuya ilişkin ortak bir açıklama da yayımladı.

Yapılan açıklamada, “Gezi sırasında öğrencilere yandaş şirketin yeşil gelecek planları ve termik santralin doğa dostu olduğu gibi bir takım safsatalar anlatıldı. Üstüne bu yalanlara karşı çıkan öğrencilere de alaycı cevaplar verildi. Termik santral övgüsünden sonra ise öğrenciler çorak, fidan dikimine müsait olmayan şirket arazisine dikime götürüldü. İTÜ kulüplerinin, doğa katliamı yapan yandaş şirketin termik santraline emrivakiyle reklam malzemesi yapılmasını kabul etmiyoruz İTÜ yönetiminin, öğrencilerin iradesinin hiçe sayan bu ve benzeri uygulamalarının karşısındayız. Doğa düşmanı sermaye gruplarına hoş gözükmeye çalışan ucuz rant oyunlarına oyuncak olmayacağız” denildi.


 

Son Güncelleme: 08.02.2024 07:30
Anahtar Kelimeler:
LimakAkbelen Ormanı
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