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#Rebul Kolonya | Fiyatlarımız aynı, stoklarımız yeterli

Merdiven altı kolonya üreticilerinin koronovirüs paniği üzerinden vurgun yapmaya kalkması, 125 yıllık Rebul'u harekete geçirdi. Rebul sadece kolonyası ile değil, fiyatlarıyla da vatandaşı ferahlattı.

13 Mart 2020 Cuma 19:53
#Rebul Kolonya | Fiyatlarımız aynı, stoklarımız yeterli

Rebul Kolonya | Fiyatlarımız aynı, stoklarımız güncelleniyor


Korona paniği yüzünden vatandaşların son günlerde yoğun ilgi gösterdiği kolonya sektöründe, merdiven altı üretim yapan uyanıklara yaradı. Vatandaşın paniğini vurguna çevirmek isteyen uyanıklara Türkiye'nin köklü kolonya üreticileri set çekti.

Koronavirüs paniği ve korkusu üzerinden vurgun yapmaya çalışan uyanıklar ve merdiven altı üreticilere, Türkiye'nin köklü markaları set çekti. Rebul Kozmetik A.Ş yaptığı açıklamada ürün stoklarını sürekli güncelletiklerini ve fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu. Rebul Kozmetik'ten yapılan açıklamada şu görüşleri yer verildi:

125 yıldır, “Türkiye’de Kolonyanın Adı” olarak çok özel ürünlerimiz ile müşterilerimizin hayatlarına ferahlık ve keyif katmayı amaçlıyoruz.

Dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçte, küresel sağlık sorunun ülkemize de yansıdığı bu hassas günlerde bulunduğu topluma sorumlu ve duyarlı bir marka olarak ürünlerimizin satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik / artış yapmadığımız belirtmek isteriz.

Ürünlerimizin müşterilerimize doğrudan satışa sunulduğu www.rebul.com adresimizde tavsiye edilen fiyat üzerinden satışı devam etmektedir. Bunun dışında şirketimizden bağımsız olarak gerçekleşen toplu alımlar ve bu alımların perakende piyasasına yansıma noktasında ise serbest piyasa şartları gereği ürün fiyatına müdahale etmemiz kanunen mümkün değildir.

Stoklarımızı sizlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda sürekli güncellemekte ve elimizden geldiğince tüm tüketici taleplerine cevap vermeye çalışmaktayız.

125 yıldır olduğu gibi bu süreçte de daima müşterilerimizin yanında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine önemle arz ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
RebulRebul KolonyaKoronaKoronavirüsCOVID19
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