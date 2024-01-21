Sarsılmaz Las Vegas'ta gövde gösterisi yapacak



Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük silah üreticilerinden SARSILMAZ SİLAH, SHOT SHOW 2024’e damga vurmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük atıcılık ve avcılık fuarına iddialı hazırlanan SARSILMAZ ve SARUSA iki ayrı stantta “yerli ve milli” silahları sektör yöneticileri ve bireysel kullanıcılarla buluşturacak.

Atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dünyanın en kapsamlı, en büyük ve en prestijli buluşması olan 46. SHOT SHOW kapılarını 23-26 Ocak’da Las Vegas’ta açıyor. Türkiye’nin en büyük yerli ve milli silah üreticilerinden olan SARSILMAZ önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’yi temsilen fuardaki yerini alacak. 150 yılı bulan tecrübesi ile uluslararası birçok arenada Türkiye’yi başarıyla temsil eden SARSILMAZ, hem SARSILMAZ olarak hem de SARUSA olarak iki ayrı stantta sektör temsilcileri ve bireysel kullanıcıların karşısına yeni ve kullanıcı deneyimleriyle yeniden tasarlanıp geliştirilen silahlarıyla çıkacak.

Her ihtiyaca cevap verecek 62 tabanca modeli

Ağır makineliler de podyumda olacak

Sektörün her yıl heyecanla beklediği, avcılık ve atıcılığın alanında trendlerin belirlendiği fuarda SARSILMAZ ve SARUSA 9 askeri tüfek, 6 av tüfeği ve 62 tabanca modelini sergileyecek. Piyade tüfekleri, av tüfekleri ve tabanca modelleriyle iddiasını ortaya koyacak olan SARSILMAZ, bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek bir silahı SARSILMAZ standında mutlaka bulacağı konusunda iddialı. SARSILMAZ, SHOT SHOW 2023’te SAR9 Compact X modeli ile sektörün en prestijli yayın organları tarafından “Yılın en iyi tabancası” seçilmişti. SARSILMAZ ve SARUSA’in standlarında yer alacak olan başta SAR9 olmak üzere SAR9 SOCOM, SAR9 SC GEN2 ve K12 SPORT tabancaların da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

SARSILMAZ, hafif silahlarının yanı sıra yerli mühendislikle üretilen ağır silahları da fuarda sergileyecek. Hürkuş –C’ye entegre çalışmaları devam eden ağır makineli tüfek SAR 127 MT ve makineli tüfek SAR 762 MT’ Las Vegas’ta podyumda olacak.

Milli Savunma Sanayi projelerinin en önemli paydaşlarından olan SARSILMAZ, ABD’de sergileyeceği ağır makinalı silahların yanı sıra kara, hava ve deniz kuvvetleri için 20 ve 25 mm toplar da üretiyor. Bu alandaki ithalatı bitirmek üzere geliştirilen sistemlerden 20 mm top ATAK helikopterleri ile çeşitli kara, deniz ve hava platformlarında kullanım alanına sahip. TUSAŞ ve SARSILMAZ ortaklığı ile üretilen 25 mm kara topu ise zırhlı muharebe araçları başta olmak üzere kara unsurları için geliştirildi.

İki büyük stantta “SARSILMAZ SHOW”

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen ABD'deki en büyük 8. ticaret fuarı olan SHOT SHOW, 74.322 metrekareyi aşan toplam sergi alanıyla, 100'den fazla ülkeden katılacak sektör profesyonellerine ve bireysel kullanıcılara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Alanında dünyanın en büyük ticari buluşması olarak gösterilen fuarda, 4 gün boyunca 2.500'den fazla katılımcı şirket, Amerika ve diğer pazarlara ulaşma hedefi doğrultusunda on binlerce ürünü sergileyecek. 2024’ün yeniliklerinin duyurulacağı fuarda ateşli silahlar, mühimmat, silah kasaları, kilitler, kılıflar, optikler, atış poligonu ekipmanları, eğitim ekipmanları ve av aksesuarları gibi ürünler tanıtılacak.

SARSILMAZ ve Sarsılmaz’ın bayrağını ABD’de dalgalandıran SARUSA de fuarda 2 ayrı ve büyük stand ile yerini alacak. SARSILMAZ 12837 nolu standta, SARUSA ise 12838 nolu standta katılımcılarla buluşacak. SAR USA aynı zamanda fuarın sponsorları arasında da yer alıyor.