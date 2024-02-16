Erzincan'da altın madeni faciası geliyorum demiş
Çok sayıda usüzlüğe rağmen bölge topraklarını zehirleyen, vatandaşları ölümle burun buruna getiren Anagold altın madeni sahasında, kaybolan 9 işçiden 3 gündür haber alınamıyor. Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeni ocağındaki liç yığınının kayması sonucu 9 işçi göçük altından çıkarılamazken maden sahasında yaşanan felaket öncesi çatlakların olduğu görüldü.
FACİADAN ÖNCE ÇATLAKLAR OLUŞMUŞ
İşçilerin aileleri olaydan önce yakınlarının toprakta kayma olduğuna dair iddialarda bulunurken işçilerin maden alanından çektiği fotoğraflarda, yaşanan felaketten önce liç yığılı tepecikte yarılmalar olduğu görülüyor.
AMİRLER İŞÇİLER TARAFINDAN UYARILDI
Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, madendeki işçilerin sabah sahada meydana gelen çatlakları görüp amirlerini uyardıklarını ancak çalışmaların devam ettiğini söylemişti.