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Koronavirüs 17 Nisan raporu | 126 can aldı, 1.542 vatandaş iyileşti

Koronavirüs tüm dünyada bugün akşam saat 18.00'e kadar 145 bin 329 can aldı. Türkiye'de can kaybımız 126 olarak açıklanndı.

17 Nisan 2020 Cuma 17:49
Koronavirüs 17 Nisan raporu | 126 can aldı, 1.542 vatandaş iyileşti

Koronavirüs 17 Nisan raporu | 126 can aldı, 1.542 vatandaş iyileşti


Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadelesi devam ederken, salgında virüs kaparak tedavi gören ve iyileşen vatandaş sayısı 8 bin 631'e ulaştı. Salgınla ilgili son bilgiler bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. ,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken ilaç tedavisine başladık, olumlu sonuç verdi." diyen Bakan Koca, "Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü" ifadelerini kullandı. Koca, "Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz." derken, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını da açıkladı. "40 bin 270 testte 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi." diyen Koca, 127 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Önceki toplantıda benden en çok duyduğunuz kelime filyasyondı. Bize başarı kazandıran bu yöntemin üzerine gittik. Bunun etkisi bir kez daha görüldü.

Salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bu yöntem yayılımın önünü kesmekten en etkili yoldur. Virüs 81 il ve bazı köylerimize kadar ulaştı. Sizlere ilk vakamızdan, hastalığın bulaştığı şemayı göstermiştim. İşte bu vaka her hasta için çalıştığımız filyasyonun bir örneğiydi. Filyasyon oranımız yüzde 97.5'e ulaştı.

Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu toplum olarak bir kez daha test etmiş olduk.

Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken ilaç tedavisine başladık, olumlu sonuç verdi. 

Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda tedavinin sonucunu gördük.

Erken tedaviye başlamanın bir başka sonucu da hastanın zatürreye dönüşme hızıdır. 

Bu doğal olarak yoğun bakım ve entübasyona da yansımıştır.

Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkışını kısıtladık. 

Bu tedbirler netice vermektedir. Bu kısıtlama sonucunda ileri yaşta pozitifte belirgin azalma gözlenmiştir.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayrette görevine devam etmektedir. 

Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz.

Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413 oldu.


Özel bir teşekkürü sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlıkta şiddetin önlenmesi tüm partilerin gündeme almasıyla yasalaştı. Bu güne dek en kapsamlı olan yasanın çıkması için tüm vekillerimize teşekkür ederim.

SORU-CEVAP

(Bilim Kurulu'nun sokağa çıkma yasağına ilişkin tavsiyesi oldu mu? 23 Nisan'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek iddiası) Gündeme gelmedi. Zannederim haftaya gündeme gelir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil. Tavsiye kurumu. 23 Nisan'la ilgili de gündeme gelmedi. Zannederim ki haftaya gündem olabilir.

(Tomografi sonucuna göre pozitif teşhisi konuyor mu?) Net açıklayayım... Bir başından beri bilim kurulu'muzun öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Hangi hastanın şüpheli görüleceği, COVİD'li olduğu gün be gün bu algoritmanın değiştiğini bilmiş olalım. Hem şüpheli vakayı hem tedaviyi sürekli güncelleyen tüm Türkiye'de hekim arkadaşların, kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil, herkesin 1 hastaya ne zaman test yapılması, ne zaman entübe edilmesi gibi konular stabilize edildi. Şırnak'taki hekim de Kars'taki hekim de, hastaya yaklaşımı Bilim Kurulu tarafından rehber eşliğinde stabilize edildi. Yeni tedaviye başladığımızda tüm Türkiye'de başlamış oluyoruz. Semptomu varsa, hastayı şüpheli görüyoruz. Tomografide bulgu olma durumu zorunlu değil. Temaslı ve semptomu varsa bizim için o da şüpheli. İlla tomografi pozitif olunca test yapılır diye bir kural yok.

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