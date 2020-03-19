Tokat Almus'ta deprem, Almus 4.2 ile sallandı



Son dakika deprem. Tokat'ın Almus ilçesi Mescitköy yakınlarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 11.04'te meydana gelen deprem yer kürenin 5 KM derinliğinde oluştu. Deprem Almus başta olmak üzere Sivas'a bağlı çok sayıda ilçede de hissedildi. Doğanşar ile Tokat il merkezinde hissedilen deprem sırasında vatandaşlar evlerinden çıkarak bir süre dışarıda bekledi.

AFAD aynı depremi Sivas il merkezi olarak duyurdu. AFAD verilerine göre Almus Mescitköy'deki depremin büyüklüğü ise 3.2.

Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.