Tokat Almus'ta deprem, Almus 4.2 ile sallandı
Son dakika deprem. Tokat'ın Almus ilçesi Mescitköy yakınlarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 11.04'te meydana gelen deprem yer kürenin 5 KM derinliğinde oluştu. Deprem Almus başta olmak üzere Sivas'a bağlı çok sayıda ilçede de hissedildi. Doğanşar ile Tokat il merkezinde hissedilen deprem sırasında vatandaşlar evlerinden çıkarak bir süre dışarıda bekledi.
AFAD aynı depremi Sivas il merkezi olarak duyurdu. AFAD verilerine göre Almus Mescitköy'deki depremin büyüklüğü ise 3.2.
Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.03.19 11:04:24 40.2032 36.9952 5.0 -.- 4.2 4.1 MESCITKOY-ALMUS (TOKAT) İlksel 2020.03.19 10:13:54 38.5285 44.5982 5.0 -.- 3.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.03.19 09:55:18 38.4483 39.2548 8.4 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.19 09:41:34 38.5057 44.4592 20.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.03.19 09:14:00 36.9222 27.4003 14.8 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.03.19 08:53:14 38.9047 27.9450 1.6 -.- 1.6 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.19 08:51:10 35.3972 29.5858 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.19 08:41:34 39.0948 27.8285 5.6 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.19 08:29:00 38.4683 25.7757 11.2 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.03.19 08:14:52 38.4390 44.3217 5.0 -.- 2.0 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel 2020.03.19 07:51:36 38.4812 39.4865 4.2 -.- 2.0 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel 2020.03.19 07:06:10 38.9778 27.8845 12.1 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.19 06:20:55 38.4937 39.5698 12.9 -.- 1.9 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel 2020.03.19 06:07:05 38.3380 44.6758 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.03.19 05:36:22 37.3915 37.0268 9.7 -.- 1.9 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2020.03.19 05:09:34 38.7725 43.4565 5.0 -.- 2.5 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel 2020.03.19 04:07:56 35.4330 27.5040 85.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.19 04:01:41 38.7857 43.3750 16.3 -.- 1.4 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel 2020.03.19 03:58:18 38.6683 43.3943 14.8 -.- 1.3 -.- KASIMOGLU-(VAN) İlksel 2020.03.19 03:24:55 38.2527 38.6843 4.2 -.- 2.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.03.19 02:43:11 38.4600 39.1962 4.0 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.19 02:07:26 38.4848 43.9898 5.0 -.- 4.3 4.4 ELACMAZ-GURPINAR (VAN) İlksel