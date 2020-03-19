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Tokat Almus'ta deprem, Almus 4.2 ile sallandı

Uzun süredir deprem meydana gelmeyen Tokat'ın Almus ilçesi 4.2 ile sallandı. Deprem Sivas'a bağlı ilçelerde de hissedildi.

19 Mart 2020 Perşembe 11:20
Tokat Almus'ta deprem, Almus 4.2 ile sallandı

Tokat Almus'ta deprem, Almus 4.2 ile sallandı


Son dakika deprem. Tokat'ın Almus ilçesi Mescitköy yakınlarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 11.04'te meydana gelen deprem yer kürenin 5 KM derinliğinde oluştu. Deprem Almus başta olmak üzere Sivas'a bağlı çok sayıda ilçede de hissedildi. Doğanşar ile Tokat il merkezinde hissedilen deprem sırasında vatandaşlar evlerinden çıkarak bir süre dışarıda bekledi.

AFAD aynı depremi Sivas il merkezi olarak duyurdu. AFAD verilerine göre Almus Mescitköy'deki depremin büyüklüğü ise 3.2. 

Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.03.19 11:04:24  40.2032   36.9952        5.0      -.-  4.2  4.1   MESCITKOY-ALMUS (TOKAT)                           İlksel
2020.03.19 10:13:54  38.5285   44.5982        5.0      -.-  3.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.03.19 09:55:18  38.4483   39.2548        8.4      -.-  1.9  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.03.19 09:41:34  38.5057   44.4592       20.2      -.-  2.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.03.19 09:14:00  36.9222   27.4003       14.8      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.03.19 08:53:14  38.9047   27.9450        1.6      -.-  1.6  -.-   SEHITLER-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.03.19 08:51:10  35.3972   29.5858       18.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.03.19 08:41:34  39.0948   27.8285        5.6      -.-  1.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.03.19 08:29:00  38.4683   25.7757       11.2      -.-  2.7  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.03.19 08:14:52  38.4390   44.3217        5.0      -.-  2.0  -.-   KAPIKOY-SARAY (VAN)                               İlksel
2020.03.19 07:51:36  38.4812   39.4865        4.2      -.-  2.0  -.-   HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)                           İlksel
2020.03.19 07:06:10  38.9778   27.8845       12.1      -.-  2.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.03.19 06:20:55  38.4937   39.5698       12.9      -.-  1.9  -.-   GEZIN-MADEN (ELAZIG)                              İlksel
2020.03.19 06:07:05  38.3380   44.6758        5.0      -.-  2.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.03.19 05:36:22  37.3915   37.0268        9.7      -.-  1.9  -.-   ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2020.03.19 05:09:34  38.7725   43.4565        5.0      -.-  2.5  -.-   YEMLICE-(VAN)                                     İlksel
2020.03.19 04:07:56  35.4330   27.5040       85.9      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.03.19 04:01:41  38.7857   43.3750       16.3      -.-  1.4  -.-   SAHGELDI-(VAN)                                    İlksel
2020.03.19 03:58:18  38.6683   43.3943       14.8      -.-  1.3  -.-   KASIMOGLU-(VAN)                                   İlksel
2020.03.19 03:24:55  38.2527   38.6843        4.2      -.-  2.1  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.03.19 02:43:11  38.4600   39.1962        4.0      -.-  2.1  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.03.19 02:07:26  38.4848   43.9898        5.0      -.-  4.3  4.4   ELACMAZ-GURPINAR (VAN)                            İlksel
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Son Güncelleme: 19.03.2020 11:44
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