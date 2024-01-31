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Filozof Ramazan, Cerrahpaşa'da işyerinde öldürüldü

Diyarbakırlı "Filozof Ramazan (Hoca)" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ramazan Pişkin, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

31 Ocak 2024 Çarşamba 19:29
Filozof Ramazan, Cerrahpaşa'da işyerinde öldürüldü







Filozof Ramazan, Cerrahpaşa'da işyerinde öldürüldü


Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla hatırlanan ve sosyal medyada 'Filozof Ramazan' olarak anılan Ramazan Pişkin, İstanbul Cerrahpaşa'da işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Akıllara durgunluk veren olay, saat 14.00’da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da Ulu Camii’ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile tartıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin’i bıçakladı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı. Pişkin’in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

'SÜREKLİ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLÜYORDU'

Halil İbrahim Galya isimli yurttaş, "Dün akşam saat 20.00’da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi” diye konuştu.

Öte yandan, Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Filozof RamazanCinayeti
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