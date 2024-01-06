Gülay Yedekçi kentsel dönüşümün kitabını yazdı

Gülay Yedekçi Kimdir? Gülay Yedekçi 1976 doğumludur. 1966'da lisans, 2010 yılında doktora derecesini almıştır. Türkiye'nin çeşitli illerinde ve özellikle İstanbul'da konutlar, iş merkezleri, üniversite, tatil köyleri, banka şubeleri, kentsel ölçekte planlama ve mimarlık pratiğini Taksim'de, kurucusu olduğu mimarlık ofisinde 1966 yılından beri sürdürmektedir.

Bunların yanı sıra 2011 yılından bu yana, çeşitli üniversitelerinolarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları;ve mimariye etkisi konusunda da dünyanın önde gelen 5 uzmanından biri sayılmaktadır.

Sosyal ve mesleki tüm çalışmalarını "insan mutluluğu" için yapan Yedekçi, mimarların sevgi ve inançla dünyayı yaşanabilir hale getireceğine inanmaktadır. Çok sayıda STK'da üye, yönetici ve başkan olarak görevlerini sürdürmekte olan Gülay Yedekçi'nin Arda Deniz ve Melek isminde iki çocuğu bulunmaktadır.