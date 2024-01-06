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Gülay Yedekçi kentsel dönüşümün kitabını yazdı 

Avrupa'nın en iyi mimari seçilen Doç. Dr. CHP Belediye Başkan aday ayayı Gülay Yedekçi Avcılara hizmet için kolları sıvadı

06 Ocak 2024 Cumartesi 16:09
Gülay Yedekçi kentsel dönüşümün kitabını yazdı 






Gülay Yedekçi kentsel dönüşümün kitabını yazdı 

Gülay Yedekçi Kimdir? Gülay Yedekçi 1976 doğumludur. 1966'da lisans, 2010 yılında  doktora derecesini almıştır. Türkiye'nin çeşitli illerinde ve özellikle İstanbul'da konutlar, iş merkezleri, üniversite, tatil köyleri, banka şubeleri, kentsel ölçekte planlama ve mimarlık pratiğini Taksim'de, kurucusu olduğu mimarlık ofisinde 1966 yılından beri sürdürmektedir.

Bunların yanı sıra 2011 yılından bu yana, çeşitli üniversitelerin Mühendislik Mimarlık Fakültelerinde, Dekan Yardımcısı, Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları; Engelsiz Yapılar, Engelsiz Kent Tasarımları, Kentsel Dönüşümdür. Bunun yanı sıra, Gelecek Mimarisi, Geleceğin Şehirleri, Biyomimari ve mimariye etkisi konusunda da dünyanın önde gelen 5 uzmanından biri sayılmaktadır.

Sosyal ve mesleki tüm çalışmalarını "insan mutluluğu" için yapan Yedekçi, mimarların sevgi ve inançla dünyayı yaşanabilir hale getireceğine inanmaktadır. Çok sayıda STK'da üye, yönetici ve başkan olarak görevlerini sürdürmekte olan Gülay Yedekçi'nin Arda Deniz ve Melek isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

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Son Güncelleme: 06.01.2024 16:52
Anahtar Kelimeler:
Gülay Yedekçi
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