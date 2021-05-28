Tarık Mengüç, yeni albümü öncesi yüz gerdirdi

Şarkıları ve akıllarda kalan dans figürleriyle sevilen Tarık Mengüç, önceki gün arkadaşı Toprak Yeltekin'in Nişantaşı'ndaki estetik kliniğindeydi.

Şarkıcı, önümüzdeki günlerde çıkacak single albümü için kolları sıvadı.

Pandemi nedeniyle birçok şarkıcı gibi kendisininde etkilendiğini açıklayan Mengüç, çıkacak single albüm öncesi yakın arkadaşı Toprak Yeltekin'in kliniğinde saten yüz germe yaptırdı.

Yıllar önce çıkardığı 'Şakşuka' parçasıyla ünlenen şarkıcı, "İnsanların bunaldığı bu zamanda çok güzel bir eser geliyor.

Bir 'Şakşuka' değil ama güzel bir şarkı. Çünkü 'Şakşuka' yüzyılın en iyi Roman parçası. Yakın zaman sonra yurt dışında vereceğimiz konser için heyecanlıyım" dedi.