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Alanyaspor 1 - Giresunspor 0

 Süper Lig 4. hafta maçında Alanyaspor evinde Giresunspor'u 1-0 yendi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 21:46
Alanyaspor 1 - Giresunspor 0

Alanyaspor 1 - Giresunspor 0

     Süper Lig 4. hafta maçında Alanyaspor evinde Giresunspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmanın 8. dakikasında Alanyaspor, Chidozie Awaziem ile 1-0 öne geçti.17. dakikada Giresunspor'da Serginho sarı kart gördü.24. dakikada Giresunspor'da  Douglas yerini Mamadou Diarra'ya bıraktı.42. dakikada Giresunspor'da Alexis Perez sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Giresunspor'da Magomed Suleymanov ve  Joey Pelupessy yerini Umut Nayir ve amidou Traore'ye bıraktı.56. dakikada Alanyaspor'da Daniel Candeias yerini  Wilson Eduardo'ya bıraktı.64. dakikada Giresunspor^da Aziz Behich sarı kart gördü.65. dakikada Alanyaspor'da  Davidson sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor maçtan 1-0 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Alanyaspor puanını 6 yaparken,Giresunspor 0 puanda kaldı.Haftaya Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda oynarken, Giresunspor evinde Konyaspor ile oynayacak.

 Alanyaspor:Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Fatih Aksoy, Juanfran, Cristian Borja, Umut Güneş, Chidozie Awaziem, Emre Akbaba, Davidson, Famara Diedhiou, Daniel Candeia

Yedekler:Jose Marafona,  Yusuf Karagöz, Tayfur Bingöl, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Joao Novais, Miha Mevlja, Oğuz Aydın, Khouma Babacar, Wilson Eduardo

Teknik Direktör:Bülent Korkmaz

Giresunspor:Onurcan Piri, Zeki Yavru, Aziz Behich, Douglas, Alexis Perez, Joey Pelupessy, Fousseni Diabate, Flavio, Magomed Suleymanov, Serginho, Souleymane Doukara

Yedekler:Okan Kocuk, Mamadou Diarra, Arda Kılıç, Emre Taşdemir, Hayrullah Bilazer, Hamidou Traore, Erol Can Akdağ, Ibrahima Balde, Umut Nayir, Çekdar Orhan

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporE Giresunspor
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