Antalyaspor 1 - Galatasaray 1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38.hafta maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak sezonu kapadı.Karşılaşmanın 21. dakikasında Galatasaray'da Berkan Kutlu ile golü buldu.Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.ofsayt nedeniyle iptal edildi.45. dakikada Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada Antalyaspor'da Alassane Ndao ve Fredy yerini Houssam Ghacha ve Hakan Özmert'e bıraktı.69. dakikada Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Ryan Babel oyundan çıktı.Yerine Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.75. dakikada Galatasaray'da Alexandru Cicaldau yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.77. dakikada Galatasaray Mostafa Mohamed ile skoru 1-1 yaptı.78. dakikada Antalyaspor'da Fedor Kudryashov sarı kart gördü.79. dakikada Galatasaray'da Alexandru Cicaldau sarı kart gördü.881. dakikada Antalyaspor'da Fernando sarı kart gördü.85. dakikada Antalyaspor'da Fedor Kurdryashov ve Doğukan Sinik oyundan çıktı.Yerine Naldo ve Sinan Gümüş oyuna girdi.88. dakikada Antalyaspor'da Luiz Adriano oyundan çıkarken Gökdeniz Bayraktar oyuna girdi.90. dakikada Galatasaray'da Halil Dervişoğlu yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.Galatasaray bu sonuçla sezonu 52 puanda tamamlarken, Antalyaspor'da sezonu 59 puanda tamamladı.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Puan Durumu;

Tablolar:TFF