Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Antalyaspor 1 - Galatasaray 1

 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38.hafta maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak sezonu kapadı.

20 Mayıs 2022 Cuma 21:24
Antalyaspor 1 - Galatasaray 1

Antalyaspor 1 - Galatasaray 1

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38.hafta maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak sezonu kapadı.Karşılaşmanın 21. dakikasında Galatasaray'da Berkan Kutlu ile golü buldu.Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.ofsayt nedeniyle iptal edildi.45. dakikada Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada Antalyaspor'da Alassane Ndao ve Fredy yerini  Houssam Ghacha ve Hakan Özmert'e bıraktı.69. dakikada Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Ryan Babel oyundan çıktı.Yerine Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.75. dakikada Galatasaray'da Alexandru Cicaldau yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.77. dakikada Galatasaray Mostafa Mohamed ile skoru 1-1 yaptı.78. dakikada Antalyaspor'da Fedor Kudryashov sarı kart gördü.79. dakikada Galatasaray'da Alexandru Cicaldau sarı kart gördü.881. dakikada Antalyaspor'da Fernando sarı kart gördü.85. dakikada Antalyaspor'da Fedor Kurdryashov ve Doğukan Sinik oyundan çıktı.Yerine Naldo ve Sinan Gümüş oyuna girdi.88. dakikada Antalyaspor'da Luiz Adriano oyundan çıkarken Gökdeniz Bayraktar oyuna girdi.90. dakikada Galatasaray'da Halil Dervişoğlu yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.Galatasaray bu sonuçla sezonu 52 puanda tamamlarken, Antalyaspor'da sezonu 59 puanda tamamladı.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Puan Durumu;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 20.05.2022 21:59
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Spor Kulubü, "Siz bizim gururumuzsunuz" 
Fenerbahçe Spor Kulubü, "Siz bizim gururumuzsunuz" 
Türkiye, takım halinde şampiyon oldu | Şennur Demir dünya şampiyonu
Türkiye, takım halinde şampiyon oldu | Şennur Demir dünya şampiyonu
Galatasaray'da Başkan adaylarının listeleri belli oldu
Galatasaray'da Başkan adaylarının listeleri belli oldu
Fenerbahçe Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
Fenerbahçe Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
Busenaz Sürmeneli üst üste 2. kez dünya şampiyonu!.
Busenaz Sürmeneli üst üste 2. kez dünya şampiyonu!.
Hatice Akbaş 54 kiloda Dünya Şampiyonu!.
Hatice Akbaş 54 kiloda Dünya Şampiyonu!.
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu.
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu.
Cüneyt Çakır'ı üzen gelişme,
Cüneyt Çakır'ı üzen gelişme,
Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..
Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..
Galatasaray 3 - A.Demirspor 2
Galatasaray 3 - A.Demirspor 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim