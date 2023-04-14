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Antalyaspor 3 - Alanyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında Antalyaspor evinde Alanyaspor’u 3 -1 yendi.

14 Nisan 2023 Cuma 22:14
Antalyaspor 3 - Alanyaspor 1

Antalyaspor 3 - Alanyaspor 1

   Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında Antalyaspor evinde Alanyaspor’u 3 -1 yendi.Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey ve Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 15.dakikasında Antalyaspor’da Doğukan Sinik sarı kart gördü.21.dakikada Alanyaspor Ahmed Hassan ile 1-0 öne geçti.23.dakikada Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.27.dakikada Antalyaspor Doğukan Sinik ile skoru 1-1 yaptı.39.dakikada Antalyaspor Alassane Ndao ile 2-1 öne geçti.45.dakikada Alanyaspor’da Ivan Caveleiro sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor’da Jure Balkovec ve Fatih Aksoy yerini Yusuf Özdemir ve Efkan Bekiroğlu’na bıraktı.67.dakikada Antalyaspor’da Doğukan Sinik yerini Houssam Ghacha’ya bıraktı.73.dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia sarı kart gördü.75.dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia yerini Arnaud Lusamba’ya bıraktı.77.dakikada Alanyaspor’da Pedro Pereira yerini Zinedine Ferhat’a bıraktı.

   81.dakikada Antalyaspor’da Alassane Ndao yerini Bertuğ Özgür Yıldırım’a bıraktı.82.dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş kırmızı kart gördü.85.dakikada Antalyaspor Bertuğ Özgür Yıldırım ile skoru 3-1 yaptı.90.dakikada Antalyaspor'da Ufuk Akyol ve Güray Vural oyundan çıktılar.Yerine Erdal Rakip ve Cemali Sertel oyuna girdiler.Alanyaspor'da ise Ahmed Hassan yerini Erencan Yardımcı'ya bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor evinde Alanyaspor’u 3 -1 yendi.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 32 yaparken, Alanyaspor 32 puanda kaldı.

Süper Lig 30.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 14.04.2023 22:41
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAlanyaspor
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