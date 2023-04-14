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Galatasaray’dan yarım düzine gol….Galatasaray 6 - Kayserispor 0

Spor Toto Süper Lig 29. Hafta açılış maçında Galatasaray evinde Kayserispor’u 6-0 yendi.

14 Nisan 2023 Cuma 22:22
Galatasaray’dan yarım düzine gol….Galatasaray 6 - Kayserispor 0

Galatasaray’dan yarım düzine gol….Galatasaray 6 - Kayserispor 0

   Spor Toto Süper Lig 29. Hafta açılış maçında Galatasaray evinde Kayserispor’u 6-0 yendi.NEF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz, Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Erbil hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 18.dakikasında Galatasaray Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti.24.dakikada Galatasaray, Milot Rashica ile skoru 2-0 yaptı.35.dakikada Galatasaray’da Dries Mertens sarı kart gördü.42.dakikada Galatasaray Mauro Icardi’nin penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.

   45+10.dakikada Kayserispor’da Macid Hosseini kırmızı kartla oyun dışında kaldı.45+12.dakikada Galatasaray, Mauro Icardi ile penaltı atışından yararlanamadı.45+12.dakikada Galatasaray Maurı Icardi ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor’da Miguel Cardoso ve Emrah Başsan yerini Arif Kocaman ve Yaw Ackah’a bıraktı.59.dakikada Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile skoru 5-0 yaptı.65.dakikada Galatasaray’da Milot Rashica ve Dries Mertens oyundan çıktı.Yerine Nicolo Zaniolo ve Bafetimbi Gomis oyuna girdiler.67.dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah ve mame Thiam oyundan çıktılar.Yerine İlhan Parlak ve Joseph Attamah oyuna girdiler.

   71.dakikada Galatasaray Nicolo Zaniolo ile maçta durumu 6-0 yaptı.73.dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira oyundan çıktılar.Yerine Juan Mata ve Berkan Kutlu oyuna girdiler.Kayserispor’da ise Carlos Mane yerini Ramazan Civelek’e bıraktı.75.dakikada Galatasaray’da Sacha Boey yerini Leo Dubois’e bıraktı.80.dakikada Galatasaray'da Sam Adekugbe sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Kayserispor’u 6-0 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 66 yaparken, Kayserispor 44 puanda kaldı.

Süper Lig 30.Hafta Maç Programı;

 Tablo:TFF

Son Güncelleme: 14.04.2023 22:44
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKayserispor
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