Aslan, Başakşehir'i 7-0 yendi....

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Başakşehir FK evinde Galatasaray’a 7-0 yenildi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oyanana karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.Karşılaşmanın 14. Dakikasında Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.23. dakikada Galatasaray’da Emre Taşdemir yerini Kazımcan Karataş’a bıraktı.45. dakikada Galatasaray Mauro Icardi’nin penaltı golü ile 2-0 öne geçti.45. Dakikada Galatasaray, Milot Rashica ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir FK Berkay Özcan ve Lucas Biglia yerine Deniz Türüç ve Danijel Alasksic ile başladı.58. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4-0 öne geçti.63. dakikada Başakşehir FK’de Bertrand Traore ve Mounir Chouiar oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Serdar Gürler oyuna girdiler.65. dakikada Galatasaray, Dries Mertens ile skoru 5-0 yaptı.

71. dakikada Galatasaray’da Lucas Torraira ve Dries Mertens oyundan çıktılar.Yerine Berkan Kutlu ve Juan Mata oyuna girdiler.75. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica sarı kart gördü.76. Dakikada Galatasaray’da Fernando Muslera sarı kart gördü.80. dakikada Galatasaray'da Milot Rashica ve Sergio Oliveira oyundan çıktılar.Yerine Barış Alper Yılmaz ve Fredrik Midtsjo oyuna girdiler82. dakikada Başakşehir'de Philippe Paulin Keny yerine Stefano Okaka oyuna girdi.83. dakikada Başakşehir'de Danijel Alasksic sarı kart gördü.86. dakikada Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile skoru 6-0 yaptı.88. dakikada Galatasaray Abdülkerim Bardakçı ile skoru 7-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Başakşehir FK’nü 7-0 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 27 yaparken, Balakşehir FK 24 puanda kaldı.

Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Junior Caiçara, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Mounir Chouiar, Philippe Paulin Keny

Teknik Direktör.Emre Belözoğlu

Galatasaray:Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Mauro Icardi

Teknik Direktör.Okan Buruk