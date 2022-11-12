Aslan, Başakşehir'i 7-0 yendi....
Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Başakşehir FK evinde Galatasaray’a 7-0 yenildi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oyanana karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.Karşılaşmanın 14. Dakikasında Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.23. dakikada Galatasaray’da Emre Taşdemir yerini Kazımcan Karataş’a bıraktı.45. dakikada Galatasaray Mauro Icardi’nin penaltı golü ile 2-0 öne geçti.45. Dakikada Galatasaray, Milot Rashica ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir FK Berkay Özcan ve Lucas Biglia yerine Deniz Türüç ve Danijel Alasksic ile başladı.58. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4-0 öne geçti.63. dakikada Başakşehir FK’de Bertrand Traore ve Mounir Chouiar oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Serdar Gürler oyuna girdiler.65. dakikada Galatasaray, Dries Mertens ile skoru 5-0 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Başakşehir FK’nü 7-0 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 27 yaparken, Balakşehir FK 24 puanda kaldı.
Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Junior Caiçara, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Mounir Chouiar, Philippe Paulin Keny
Teknik Direktör.Emre Belözoğlu
Galatasaray:Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Mauro Icardi
Teknik Direktör.Okan Buruk