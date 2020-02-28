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Başakşehir'in rakibi  Kopenhag

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Medipol Başakşehir  Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

28 Şubat 2020 Cuma 19:40
Başakşehir'in rakibi  Kopenhag

Başakşehir'in rakibi  Kopenhag

   UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Medipol Başakşehir  Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu’nun tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Avrupa futbolunun kulüpler bazında en değerli ikinci turnuvasında Son 16 Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde ilk çekilen takım olan Medipol Başakşehir’in rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 12 Mart’ta sahasında, rövanşı ise 19 Mart’ta deplasmanda oynayacak. Avrupa’daki tek temsilcimiz Başakşehir son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u sahasında 4-1’le geçerek tur atlamayı başarmıştı.

İşte kura çekimi sonrası ortaya çıkan eşleşmeler:

Medipol Başakşehir – Kopenhag

Olympiakos – Wolverhampton

G.Rangers – Leverkusen

Wolfsburg – Shakhtar

Inter – Getafe

Sevilla – Roma

E.Frankfurt / Salzburg (Fırtınadan dolayı ertelendi) – Basel

LASK – Manchester United

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKopenhagUEFA Avrupa Ligi
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