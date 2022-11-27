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Belçika turu zora soktu....Belçika 0 - Fas 2

2022 Dünya Kupası F Grup maçında ilk maçını kazanan Belçika, Fas'a 2-0 yenilerek tur şansını zora soktu.

27 Kasım 2022 Pazar 18:22
Belçika turu zora soktu....Belçika 0 - Fas 2

Belçika turu zora soktu....Belçika 0 - Fas 2

   2022 Dünya Kupası F Grup maçında ilk maçını kazanan Belçika, Fas'a 2-0 yenilerek tur şansını zora soktu.Karşılaşmanın 29. dakikasında Belçika'da Amadou Onana sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna üstünlüğü kuran Fas 77. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin  golü ile 1-0 öne geçti.Fas karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+3. dakikada Zakaria Aboukhlal ile  bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmadan Fas 2-0 üstün ayrıldı.

Belçika:Thibaut Courtois-Toby Alderweireld-Jan Vertonghen-Thomas Meunier-Timothy Castagne-Axel Witsel-Kevin De Bruyne-Thorgan Hazard-Amadou Onan-Eden Hazard-Michy Batshuayi 

Fas:Munir-Achraf Hakimi-Noussair Mazraoui-Naif Aguerd-Romain Saiss-Sofyan Amrabat-Hakim Ziyech-Azzedine Ounahi-Selim Amallah-Sofiane Boufal-Youssef En Nesyri

Anahtar Kelimeler:
.BelçikaFas
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