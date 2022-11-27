Belçika turu zora soktu....Belçika 0 - Fas 2
2022 Dünya Kupası F Grup maçında ilk maçını kazanan Belçika, Fas'a 2-0 yenilerek tur şansını zora soktu.Karşılaşmanın 29. dakikasında Belçika'da Amadou Onana sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Belçika:Thibaut Courtois-Toby Alderweireld-Jan Vertonghen-Thomas Meunier-Timothy Castagne-Axel Witsel-Kevin De Bruyne-Thorgan Hazard-Amadou Onan-Eden Hazard-Michy Batshuayi
Fas:Munir-Achraf Hakimi-Noussair Mazraoui-Naif Aguerd-Romain Saiss-Sofyan Amrabat-Hakim Ziyech-Azzedine Ounahi-Selim Amallah-Sofiane Boufal-Youssef En Nesyri