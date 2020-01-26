Denizli 0 - Antalyaspor 3

Denizlispor evinde Antalyaspor'a farklı yenildi.Süper Lig’in 19. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-0 kazanarak ligde 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle güçlenen kırmızı-beyazlılar, Tamer Tuna yönetimindeki ikinci lig maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

26. dakikada yeni transfer Adis Jahovic, Paul Mukairu’nun pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çekerek topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada bu kez Paul Mukairu sahneye çıkarak ilk golün kopyası pozisyonda skoru 2-0’a getirdi. 46. dakikada Jahovic’in yerine oyuna giren Gustavo Bloanco 57. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-0.