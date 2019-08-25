Denizlispor deplasmanda kazandı
Denizlispor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi.Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.
Ligin yeni ekibi Galatasaray’dan sonra Akdeniz ekibini de aynı skorla geçmeyi başardı.
37. dakikada Antalyasporlu Bahadır Öztürk’ün kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Denizlispor, 67. dakikada Barrow’un şık golüyle durumu 2-0’a getirdi.
Dakikalar 79’u gösterdiğinde Antalyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Aatif Chahechouhe’ya kaleci Adam Stachowiak izin vermedi! Geçen hafta Selçuk İnan’ın penaltısını kurtaran Adam, kalesini yine gole kapatmayı başardı.
Geride kalan dakikalarda skor değişmezken; Denizlispor 6 puana yükseldi, Antalyaspor 3 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar gelecek hafta Konyaspor’a konuk olacak. Horozlar ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
(Sözcü)