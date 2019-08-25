Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
97149
ALTIN
287.343
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.1050
EURO
6.3899

Galatasaray son anda yıkıldı

 Galatasaray uzatma dakikalarında yediği golle yıkıldı.

Galatasaray son anda yıkıldı

 Galatasaray uzatma dakikalarında yediği golle yıkıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 23:54
Galatasaray son anda yıkıldı

Galatasaray son anda yıkıldı

   Galatasaray uzatma dakikalarında yediği golle yıkıldı.Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Galatasaray’ı öne geçiren golü 60. dakikada Ryan Babel attı. Konyaspor’un beraberlik golünü 90+6. dakikada Jonsson attı.

   Sarı kırmızılı ekipte Jean-Michael Seri, 74. dakikada VAR uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray 1 puana, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.Galatasaray, gelecek hafta İstiklal Mobilya Kayserispor’a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Emre Mor, Feghouli, Diagne

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Daci, Bajic

Son Güncelleme: 26.08.2019 00:06
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKonyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor deplasmanda kazandı
Denizlispor deplasmanda kazandı
Trabzonspor 3 puanı 2 golle aldı
Trabzonspor 3 puanı 2 golle aldı
Çaykur Rizespor, Sivasspor'u 2-1 yendi
Çaykur Rizespor, Sivasspor'u 2-1 yendi
Fenerbahçe tutulmuyor
Fenerbahçe tutulmuyor
Canlı İddaa Sonuçları
Canlı İddaa Sonuçları
Beşiktaş evinde  farklı kazandı
Beşiktaş evinde  farklı kazandı
Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş
Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş
Orhan Ak istifa etti
Orhan Ak istifa etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort