Galatasaray son anda yıkıldı

Galatasaray uzatma dakikalarında yediği golle yıkıldı.Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Galatasaray’ı öne geçiren golü 60. dakikada Ryan Babel attı. Konyaspor’un beraberlik golünü 90+6. dakikada Jonsson attı.

Sarı kırmızılı ekipte Jean-Michael Seri, 74. dakikada VAR uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray 1 puana, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.Galatasaray, gelecek hafta İstiklal Mobilya Kayserispor’a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Emre Mor, Feghouli, Diagne

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Daci, Bajic