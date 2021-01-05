DG Sivasspor kaçtı, Y.Malatyaspor kovaladı
Süper Lig’in 17. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmada DG Sivasspor, 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile 1-0 öne geçti. Yeni Malatyasoır, 25. dakikada Moryke Fofana ile eşitliği sağladı. Sivasspor, 32. dakikada Max Gradel ile tekrar öne geçti ve ilk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 2 maç aradan sonra tekrar puanla tanıştı ve 21 puana yükseldi. Sivasspor ise üst üste ikinci kez berabere kaldı ve puanını 19 yaptı.
Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçını 9 Ocak Cumartesi günü Kayserispor’a karşı deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün Gaziantep’i ağırlayacak.