DG Sivasspor kaçtı, Y.Malatyaspor kovaladı

Süper Lig’in 17. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmada DG Sivasspor, 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile 1-0 öne geçti. Yeni Malatyasoır, 25. dakikada Moryke Fofana ile eşitliği sağladı. Sivasspor, 32. dakikada Max Gradel ile tekrar öne geçti ve ilk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, 63. dakikada Benjamin Tetteh ile tekrar eşitliği sağladı. Sivasspor’un 80. dakikada Yatabare ile bulduğu gol VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 2 maç aradan sonra tekrar puanla tanıştı ve 21 puana yükseldi. Sivasspor ise üst üste ikinci kez berabere kaldı ve puanını 19 yaptı.

Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçını 9 Ocak Cumartesi günü Kayserispor’a karşı deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün Gaziantep’i ağırlayacak.