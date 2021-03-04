Fenerbahçe Beko 100- AX Armani Exchange Milano 92

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta mücadelesinde deplasmanda AX Armani Exchange Milano 100-92 yenerek 16.galibiyetine imza attı.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 13 sayı–10 ribaunt–8 asistle maçın oyuncusu seçilirken, Nando De Colo 20 sayıyla en skorer isim oldu.Maçın hemen başında her iki takım da ürettikleri hücumlardan eli boş dönerken karşılaşmanın ilk basketi Fenerbahçe Beko'dan geldi.Nando De Colo’nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu şutla Fenerbahçe Beko'yu 4-0’ı yakaladı.Karılaşmada ilk periyotu Fenerbahçe Beko 28-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Kyle O'Quinn ve Marko Guduric’le iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 28-29 öne geçti. Sergio Rodriguez ve Luigi Datome’yle rüzgarı arkasına alan Milan, 36-31’lik üstünlüğü yakaladı. Devamında Lorenzo Brown ve Luigi Datome’nin karşılıklı sayılarıyla geçen bu bölümde skor 39-33’e geldi. Bu skor karşısında toparlanan Fenerbahçe Beko De Colo’nun dağıttığı toplar sonrasında Jan Vesely ve Dyshawn Pierre’le beraber skora denge getirdi (41-41). Bitime 2 dakika kala doğru hücumlarla ekstra pasları sayıya taşımayı başaran Fenerbahçe Beko, 41-46’lık üstünlüğü yakaladı. Son dakikalardaysa Punter, Brooks ve Datome’nin dış şutlarıyla skor avantajını lehine çeviren AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 52-50 önde giren taraf oldu.



Mücadelenin üçüncü çeyreğine Micov ve Kyle Hines’la iyi başlayan İtalyan temsilcisi skoru 60-53’e getirdi. Akabinde savunmayı sertleştiren ve rakibine rahat bir oyun kurdurtmayan Fenerbahçe Beko, Marko Guduric, De Colo ve Dyshawn Pierre isimlerin 13-0’lık serisiyle 6 sayılık bir fark yakaladı (60-66). Çeyreğin son dakikalarında Lorenzo Brown’ın üst üste bulduğu isabetli dış atışlarla sonuca giden Fenerbahçe Beko, Milano’da final periyotuna 69-78’le önde girdi.



Karşılaşmanın son çeyreğine Pierre’in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla başlasak da devamında Punter ve Datome’yle bir anda istedikleri pozisyonları bulan AX Armani Exchange Milan farkı 3 sayıya indirdi (77-80). Ev sahibinin farkı eritme çabalarına rağmen doğru kurgu ve doğru basketbol oynayarak sonuca giden Fenerbahçe Beko,mücadeleden 100-92 galip ayrıldı.