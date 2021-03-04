Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Beko 100- AX Armani Exchange Milano 92

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta mücadelesinde deplasmanda AX Armani Exchange Milano 100-92 yenerek 16.galibiyetine imza attı.

04 Mart 2021 Perşembe 08:18
Fenerbahçe Beko 100- AX Armani Exchange Milano 92

Fenerbahçe Beko 100- AX Armani Exchange Milano 92

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta mücadelesinde deplasmanda AX Armani Exchange Milano 100-92 yenerek 16.galibiyetine imza attı.
   Fenerbahçe Beko'da  Jan Vesely 13 sayı–10 ribaunt–8 asistle maçın oyuncusu seçilirken, Nando De Colo 20 sayıyla en skorer isim oldu.Maçın hemen başında her iki takım da ürettikleri hücumlardan eli boş dönerken karşılaşmanın ilk basketi Fenerbahçe Beko'dan geldi.Nando De Colo’nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu şutla Fenerbahçe Beko'yu 4-0’ı yakaladı.Karılaşmada ilk periyotu Fenerbahçe Beko 28-24 önde tamamladı.
   İkinci çeyreğe Kyle O'Quinn ve Marko Guduric’le iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 28-29 öne geçti. Sergio Rodriguez ve Luigi Datome’yle rüzgarı arkasına alan Milan, 36-31’lik üstünlüğü yakaladı. Devamında Lorenzo Brown ve Luigi Datome’nin karşılıklı sayılarıyla geçen bu bölümde skor 39-33’e geldi. Bu skor karşısında toparlanan Fenerbahçe Beko  De Colo’nun dağıttığı toplar sonrasında Jan Vesely ve Dyshawn Pierre’le beraber skora denge getirdi (41-41). Bitime 2 dakika kala doğru hücumlarla ekstra pasları sayıya taşımayı başaran Fenerbahçe Beko, 41-46’lık üstünlüğü yakaladı. Son dakikalardaysa Punter, Brooks ve Datome’nin dış şutlarıyla skor avantajını lehine çeviren AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 52-50 önde giren taraf oldu.


   Mücadelenin üçüncü çeyreğine Micov ve Kyle Hines’la iyi başlayan İtalyan temsilcisi skoru 60-53’e getirdi. Akabinde savunmayı sertleştiren ve rakibine rahat bir oyun kurdurtmayan Fenerbahçe Beko, Marko Guduric, De Colo ve Dyshawn Pierre isimlerin 13-0’lık serisiyle 6 sayılık bir fark yakaladı (60-66). Çeyreğin son dakikalarında Lorenzo Brown’ın üst üste bulduğu isabetli dış atışlarla sonuca giden Fenerbahçe Beko, Milano’da final periyotuna 69-78’le önde girdi.

   Karşılaşmanın son çeyreğine Pierre’in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla başlasak da devamında Punter ve Datome’yle bir anda istedikleri pozisyonları bulan AX Armani Exchange Milan farkı 3 sayıya indirdi (77-80). Ev sahibinin farkı eritme çabalarına rağmen doğru kurgu ve doğru basketbol oynayarak sonuca giden Fenerbahçe Beko,mücadeleden 100-92 galip ayrıldı.

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOAX Armani Exchange Milano
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HK Kayserispor 2- Ç.Rizespor 1
HK Kayserispor 2- Ç.Rizespor 1
Galatasaray ağır yara aldı
Galatasaray ağır yara aldı
DG Sivasspor 1- Hatayspor 1
DG Sivasspor 1- Hatayspor 1
M.Başakşehir galibiyeti unuttu
M.Başakşehir galibiyeti unuttu
BB Erzurumspor 2- F.Karagümrük 2
BB Erzurumspor 2- F.Karagümrük 2
Beşiktaş Atiba ile 3 puanı aldı
Beşiktaş Atiba ile 3 puanı aldı
Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi
Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi
Lider Giresunspor evinde ağır yara aldı
Lider Giresunspor evinde ağır yara aldı
İtalya Seria A'da Lider İnter rahat kazandı
İtalya Seria A'da Lider İnter rahat kazandı
Arsenal deplasmanda galip geldi
Arsenal deplasmanda galip geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim