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Fenerbahçe taraftarının rüyası gerçek oldu

Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:59
Fenerbahçe taraftarının rüyası gerçek oldu

Fenerbahçe taraftarının rüyası gerçek oldu

   Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Sosyal medyada önce Fenerbahçe, "Gel gündüzle gece olalım" paylaşımını yaparken Mesut'tan buna yanıt geldi. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli kalpler koyarak kum saati emojisi paylaştı.32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

   Mesut Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut´un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.Öte yandan Mesut Özil'den flaş bir hareket geldi. Özil, sosyal medyadaki profil logosunun rengini sarı lacivert yaptı.

(Haberturk)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut özil
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