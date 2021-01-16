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FTAV Antalya, Trabzonspor'la puanları paylaştı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:07
FTAV Antalya, Trabzonspor'la puanları paylaştı

FTAV Antalya, Trabzonspor'la puanları paylaştı

   Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.Trabzonspor mücadelenin 12. dakikasında penaltı kazandı.Ekuban, penaltısında Boffin, gole izin vermedi.FTA Antalyaspor 25. dakikada Amilton ile öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

   Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm karşılaşmanın 33. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

   Trabzonspor 90+6. dakikada Afobe ile skora dengeyi getirdi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 27'ye, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.

FTA Antalyaspor karşılaşmaya Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill 11'iyle başladı.

Trabzonspor ise sahaya Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hosseini, Edgar, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny 11'ini sürdü.

Trabzonspor mücadelenin 12. dakikasında penaltı kazandı. Atışı kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.

FTA Antalyaspor 25. dakikada Amilton ile öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm karşılaşmanın 33. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor 90+6. dakikada beraberliği buldu. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya yakın mesafeden kafayı vuran Afobe skora dengeyi getirdi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 27'ye, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.

Son Güncelleme: 16.01.2021 21:12
Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporTrabzonspor
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