Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fransa, Portekiz elele 2. tura yükseldi

 EURO 2020 F Grubu son maçında Portekiz, Fransa 2-2’lik berabere kaldılar

24 Haziran 2021 Perşembe 07:04
Fransa, Portekiz elele 2. tura yükseldi

Fransa, Portekiz elele 2. tura yükseldi

   EURO 2020 F Grubu son maçında Portekiz, Fransa 2-2’lik berabere kaldılar.Karşılaşmanın 31. dakikasında Portekiz, penaltıdan Cristiano Ronaldo’nun golüyle 1-0 öne geçti.45. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Karim Benzema gole çevirince Fransa skoru 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.  

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Fransa Benzema ile 2-1 öne geçti.60. dakikada Portekiz, Cristiano Ronaldo  ile skoru 2-2 yaptı..Kalan dakikalarda iki takım da fırsatları değerlendiremeyince Fransa grubu lider tamamladı ve Son 16’da İsviçre ile eşleşti. Üçüncü sırada kalan ancak en iyi üçüncüler arasında yer alarak turlayan Portekiz ise, Belçika ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Fransa’nın gollerini kaydeden Karim Benzema, 5 yıl 258 gün sonra milli takımda golle tanıştı.

Anahtar Kelimeler:
FransaPortekiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya son anda turu geçti
Almanya son anda turu geçti
İsveç son dakika golü ile grubu lider tamamladı
İsveç son dakika golü ile grubu lider tamamladı
İspanya, Slovakya'yı farklı yendi
İspanya, Slovakya'yı farklı yendi
İstanbul'da festival havası 
İstanbul'da festival havası 
İngiltere grubunu lider tamamladı
İngiltere grubunu lider tamamladı
Hırvatistan 1 gol farkla üst tura çıktı
Hırvatistan 1 gol farkla üst tura çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olayında mutlu son
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olayında mutlu son
Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası
Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
Belçika 2- Finlandiya 0
Belçika 2- Finlandiya 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim