Fransa, Portekiz elele 2. tura yükseldi

EURO 2020 F Grubu son maçında Portekiz, Fransa 2-2’lik berabere kaldılar.Karşılaşmanın 31. dakikasında Portekiz, penaltıdan Cristiano Ronaldo’nun golüyle 1-0 öne geçti.45. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Karim Benzema gole çevirince Fransa skoru 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Fransa Benzema ile 2-1 öne geçti.60. dakikada Portekiz, Cristiano Ronaldo ile skoru 2-2 yaptı..Kalan dakikalarda iki takım da fırsatları değerlendiremeyince Fransa grubu lider tamamladı ve Son 16’da İsviçre ile eşleşti. Üçüncü sırada kalan ancak en iyi üçüncüler arasında yer alarak turlayan Portekiz ise, Belçika ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Fransa’nın gollerini kaydeden Karim Benzema, 5 yıl 258 gün sonra milli takımda golle tanıştı.