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Galatasaray'a Bayern Münih kadrosunu yazdılar

Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Galatasaray'a maç öncesi Bayern Münih sürprizi, sosyal medyada gecenin konusu oldu.

22 Ekim 2021 Cuma 08:53
Galatasaray'a Bayern Münih kadrosunu yazdılar

Galatasaray'a Bayern Münih kadrosunu yazdılar

Sosyal Medya, Galatasaray'a Bayern Münik kadrosunun yanlışlıkla yazıldığı karşılaşma öncesi skor tahtasını konuştu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Mücadele öncesi stadyumdaki ekranda sarı-kırmızılıların kadrosu yerine Bayern Münih'in 11'i yazıldı.


Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.

Karşılaşma öncesi RZD Arena'da yaşanan karışıklık sosyal medyada büyük ses getirdi.

Stadyum içindeki dev ekrana sarı-kırmızılıların ilk 11'i yerine Bayern Münih'in kadrosu yazıldı. Ekranda sadece Fatih Terim'in ismi doğru şekilde gösterildi.

Bayern Münihli futbolcuların olduğu kadroda Fatih Terim'in ismi ve Galatasaray logosu doğru kullanıldı. Sosyal medyada Robert Lewandowski'nin hatalı kadroda olmaması ise ti'ye alındı.


 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMoskovaBayern MünihFatih TerimLokomotiv Moskova
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