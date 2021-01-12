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Galatasaray penaltı atışlarıyla çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u penaltı atışları sonucu eledi.

12 Ocak 2021 Salı 23:53
Galatasaray penaltı atışlarıyla çeyrek finalde

Galatasaray penaltı atışlarıyla çeyrek finalde

   Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u penaltı atışları sonucu eledi.Galatasaray normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünde Umut Bulut’un 102’inci dakikada attığı golle 0-1 geriye düştü.Maçın son anlarında 120+1’de Luyindama ile durumu 1-1’e getirip maçı penaltılara götürdü. 

   Penaltı atışlarını Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Diagne, Marcao, Etebo ve Emre Kılınç topu ağlara gönderirken Kerem Aktürkoğlu penaltıdan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'da ise Ahmet Ildız, Lukoki, Chebake, Youssouf, Wallace, Murat Akça hata yapmadı. Mustafa Eskihellaç ile Topalli ise Fatih Öztürk'ü geçemediler.

   Seri penaltı atışları sonrası Yeni Malatyaspor'a 7-6'lık üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayan Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı.

Son Güncelleme: 13.01.2021 01:09
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Malatyaspor
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