Galatasaray penaltı atışlarıyla çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u penaltı atışları sonucu eledi.Galatasaray normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünde Umut Bulut’un 102’inci dakikada attığı golle 0-1 geriye düştü.Maçın son anlarında 120+1’de Luyindama ile durumu 1-1’e getirip maçı penaltılara götürdü.
Seri penaltı atışları sonrası Yeni Malatyaspor'a 7-6'lık üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayan Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı.