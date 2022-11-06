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Gaziantep FK 1 - Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Gaziantep FK evinde Kayserispor'a 2-1 yenildi.

06 Kasım 2022 Pazar 16:23
Gaziantep FK 1 - Kayserispor 2

Gaziantep FK 1 - Kayserispor 2

   Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Gaziantep FK evinde Kayserispor'a 2-1 yenildi.Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.Karşılaşmada 31. dakikada Gaziantep FK'de Joao Figueiredo sarı kart gördü.41. dakikada Kayserispor, Joao Figueiredo ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Kayserspor'da Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.52. dakikada Gaziantep FK,  Furkan Soyalp ile skoru 1-1 yaptı.53. dakikada Kayserispor'da Miguel Cardoso sarı kart gördü.59. dakikada Gaziantep FK'de Furkan Soyalp sarı kart gördü.64. dakikada Gaziantep FK'de Angelo Sagal yerini Tomas Pekhart'a bıraktı.72. dakikada Kayserispor'da Gustavo Campanharo ve Miguel Cardoso oyundan çıktılar.Yerine Ali Karimi  ve Mame Thiam  oyuna girdiler.79. dakikada Gaziantep FK'de Furkan Soyalp yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.Aynı dakika içersinde Kayserispor'da Gökhan Sazdağı yerini Emrah Başsan'a bıraktı.

   83. dakikada Kayserisor'da Majid Hosseini sarı kart gördü.86. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah yerini Ramazan Civelek'e bıraktı.87. dakikada Gaziantep FK'de Joao Figueiredo yerini Lazar Markovic'e bıraktı.Aynı dakika içersinde Kayserispor'da Mario Gavranovic yerine İlhan Parlak oyuna girdi.88. dakikada Kayserispor, Ramazan Civelek ile skoru 2-1 yaptı.90+2. dakikada Gaziantep FK'de Stelios Kitsiou, Kayserispor'da Lionel Carole ve İlhan Parlak sarı kart gördüler.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'nü 2-1 yendi.Bu sonuçla Kayserispor puanını 23 yaparken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Joao Figueiredo  

Teknik Direktör:Erol Bulut

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Onur Bulut, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic    

Teknik Direktör:Çağdaş Atan

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKKayserispor
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