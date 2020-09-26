Hatayspor tutulmuyor
Hatayspor evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.Süper Lig’in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, sahasında Ka sımapaşa’yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 9 kişi kalmasına rağmen berabere ayrılmayı başaran Hatayspor, Kasımpaşa’yı da 1-0 yenerek başarılı başlangıcını sürdürdü. Hatayspor, ilk maçında da Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmişti. Kasımpaşa karşısında Hatayspor’a üç puanı getiren gol 55. dakikada Diouf’tan geldi.
Hatayspor’un bu sezonki en flaş transferi Diouf, yeni takımıyla üçüncü maçında ilk golüne kavuşurken, takımını galibiyete taşıdı.
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