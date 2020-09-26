Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Hatayspor tutulmuyor

Hatayspor evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 19:23
Hatayspor tutulmuyor

Hatayspor tutulmuyor

   Hatayspor evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.Süper Lig’in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, sahasında Ka sımapaşa’yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 9 kişi kalmasına rağmen berabere ayrılmayı başaran Hatayspor, Kasımpaşa’yı da 1-0 yenerek başarılı başlangıcını sürdürdü. Hatayspor, ilk maçında da Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmişti. Kasımpaşa karşısında Hatayspor’a üç puanı getiren gol 55. dakikada Diouf’tan geldi.

TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Hatayspor, ligde kalıcı olacağının sinyallerini yaptığı iyi başlangıçla verdi. Son şampiyon Medipol Başakşehir ve şampiyonluk adayı Fenerbahçe’ye boyun eğmeyen Akdeniz ekibi, ligin formda takımlarından Kasımpaşa’yı da mağlup etti. Kalesinde henüz gol görmeyen Hatayspor, üç hafta sonunda 7 puana ulaştı. İkinci yenilgisini alan Kasımpaşa ise 4 puanda kaldı.

Hatayspor’un bu sezonki en flaş transferi Diouf, yeni takımıyla üçüncü maçında ilk golüne kavuşurken, takımını galibiyete taşıdı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
HataysporKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini aldı
Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini aldı
Göztepe uzatmalarda kaybetti
Göztepe uzatmalarda kaybetti
Medipol Başakşehir 3'te sıfır yaptı
Medipol Başakşehir 3'te sıfır yaptı
Aytemiz Alanyaspor'dan erken veda
Aytemiz Alanyaspor'dan erken veda
Beşiktaş penaltı atışlarında kaybederek elendi
Beşiktaş penaltı atışlarında kaybederek elendi
Aslan turu geçti
Aslan turu geçti
BMW Golf Cup Türkiye elemeleri başlıyor
BMW Golf Cup Türkiye elemeleri başlıyor
Fenerbahçe şaşırttı | Fenerbahçe 0 - Hatayspor 0
Fenerbahçe şaşırttı | Fenerbahçe 0 - Hatayspor 0
15. İstanbul Yarı Maratonu'nuna İBB'li sporcular damgasını vurdu
15. İstanbul Yarı Maratonu'nuna İBB'li sporcular damgasını vurdu
Galatasaray 2'de 2 yaptı...Medipol Başakşehir 0 - Galatasaray 2
Galatasaray 2'de 2 yaptı...Medipol Başakşehir 0 - Galatasaray 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim