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 Jimmy Durmaz Karagümrük’e kiraladı

 Galatasaray Jimmy Durmaz'ı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük'e kiraladı.

02 Ekim 2020 Cuma 19:20
 Jimmy Durmaz Karagümrük’e kiraladı

 Jimmy Durmaz Karagümrük’e kiraladı

   Galatasaray Jimmy Durmaz'ı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük'e kiraladı.Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı.

    Galatasaray Kulübü, Jimmy Durmaz'ın 1 yıllığına kiralık olarak Karagümrük’e transfer olduğunu açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Jimmy Durmaz’ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük net 2.647.060 TL +KDV ödeyecektir” denildi.

   Galatasaray’ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

    Jimmy Durmaz kiralık olarak gitse de sarı-kırmızılı takımdan bu transfer döneminde ayrılan 6. oyuncu oldu: Maicon, Adem Büyük, Yuto Nagatomo, Mariano, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayJimmy DurmazKaragümrük
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