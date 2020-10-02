Jimmy Durmaz Karagümrük’e kiraladı
Galatasaray Jimmy Durmaz'ı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük'e kiraladı.Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı.
Galatasaray’ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Jimmy Durmaz kiralık olarak gitse de sarı-kırmızılı takımdan bu transfer döneminde ayrılan 6. oyuncu oldu: Maicon, Adem Büyük, Yuto Nagatomo, Mariano, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz