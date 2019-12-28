Medipol Başakşehir Kasımpaşa'yı Farklı yendi

Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı 5-1 gibi farklı skorla geçti.Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Rakibini 5-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Medipol Başakşehir’in gollerini Demba Ba (2), Crivelli, Fernandes (Kendi kalesine) ve Elia atarken, Kasımpaşa’nın tek golü penaltıdan Quaresma’dan geldi.

Maça fırtına gibi başlayan ve ilk 6 dakikada iki gol birden bulan Medipol Başakşehir, daha sonra oyunun kontrolünü eline alarak rahat bir galibiyete imza attı. Medipol Başakşehir, bu galibiyetle ligin devre arasında ikinci sırada girmeyi garantiledi.

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