MKE Ankaragücü 0 - Gaziantep FK 2

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Gaziantep FK’ne 2-0 yenildi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı mert Güzenge, Mehmet Kısal ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 33. Dakikasında Gaziantep FK’de Halil İbrahim Pehlivan sarı kart gördü.36. dakikada Gaziantep FK’de Stelios Kitsiou sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. Dakikada Gaziantep FK, Papy Diijilobodji ile 1-0 öne geçti.69 dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı oyundan çıktı.Yerine Anastassios Chatzigiovannis oyuna girdi.

72. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack ve Ghayas Zahid oyundan çıktılar.Yerine Pedro Moreira ve Giorgi Beridze oyuna girdiler.76. dakikada Gaziantep FK’de Halil İbrahim Pehlivan ve Furkan Soyalp oyundan çıktılar.Yerine Nitel Janousek ve Aleksander Merkel oyuna girdiler.

80. Dakikada Gaziantep FK’de Lazer Markovic oyundan çıktı.Yerine Mirza Cihan oyuna girdi.82. dakikada MKE Ankaragücü’nde Atakan Çankaya ve Marion oyundan çıktılar.Yerine Fıratcan Üzüm ve Yasin Güreler oyuna girdiler.

87. dakikada Gaziantep FK’de Mustafa Eskihellaç oyundan çıktı.Yerine Valmir Vellu oyuna girdi.90+3. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Fıratcan Üzüm sarı kart gördü.90+4. Dakika Gaziantep FK’de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.90+6. Dakikada Gaziantep FK’de Valmir Velliu sarı kart gördü.90+7. Dakikada Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Gaziantep FK’ne 2-0 yenildi.

Kartlar;

Sarı Kart;

Gaziantep FK:Halil İbrahim Pehlivan, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Valmir Velliu

MKE Ankaragücü:Fıratcan Üzüm

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF