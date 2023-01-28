Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

MKE Ankaragücü 0 - Gaziantep FK 2

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Gaziantep FK’ne 2-0 yenildi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 18:09
MKE Ankaragücü 0 - Gaziantep FK 2

MKE Ankaragücü 0 - Gaziantep FK 2

   Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Gaziantep FK’ne 2-0 yenildi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı mert Güzenge, Mehmet Kısal ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 33. Dakikasında Gaziantep FK’de Halil İbrahim Pehlivan sarı kart gördü.36. dakikada Gaziantep FK’de Stelios Kitsiou sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. Dakikada Gaziantep FK, Papy Diijilobodji ile 1-0 öne geçti.69 dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı oyundan çıktı.Yerine Anastassios Chatzigiovannis oyuna girdi.

   72. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack ve Ghayas Zahid oyundan çıktılar.Yerine Pedro Moreira ve Giorgi Beridze oyuna girdiler.76. dakikada Gaziantep FK’de Halil İbrahim Pehlivan ve Furkan Soyalp oyundan çıktılar.Yerine Nitel Janousek ve Aleksander Merkel oyuna girdiler.

   80. Dakikada Gaziantep FK’de Lazer Markovic oyundan çıktı.Yerine Mirza Cihan oyuna girdi.82. dakikada MKE Ankaragücü’nde Atakan Çankaya ve Marion oyundan çıktılar.Yerine Fıratcan Üzüm ve Yasin Güreler oyuna girdiler.

   87. dakikada Gaziantep FK’de Mustafa Eskihellaç oyundan çıktı.Yerine Valmir Vellu oyuna girdi.90+3. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Fıratcan Üzüm sarı kart gördü.90+4. Dakika Gaziantep FK’de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.90+6. Dakikada Gaziantep FK’de Valmir Velliu sarı kart gördü.90+7. Dakikada Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Gaziantep FK’ne 2-0 yenildi.

Kartlar;

Sarı Kart;

Gaziantep FK:Halil İbrahim Pehlivan, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Valmir Velliu

MKE Ankaragücü:Fıratcan Üzüm

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 28.01.2023 18:12
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüGaziantep FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor 2 - Trabzonspor 1
Hatayspor 2 - Trabzonspor 1
DG Sivasspor 1 - A.Demirspor 2
DG Sivasspor 1 - A.Demirspor 2
Beşiktaş üç puanı üç golle aldı...Beşiktaş 3 -Alanyaspor 0
Beşiktaş üç puanı üç golle aldı...Beşiktaş 3 -Alanyaspor 0
Ümraniyespor 1 - Fenerbahçe 2
Ümraniyespor 1 - Fenerbahçe 2
Konyaspor 0 - MKE Ankaragücü 1
Konyaspor 0 - MKE Ankaragücü 1
7. Dünya Yoga Şampiyonası'nda Türk sporcular tarih yazdı
7. Dünya Yoga Şampiyonası'nda Türk sporcular tarih yazdı
VakıfBank ligde üst üste 10. kez kazandı
VakıfBank ligde üst üste 10. kez kazandı
Trabzonspor farklı kazandı....Trabzonspor 4- İstanbulspor 0
Trabzonspor farklı kazandı....Trabzonspor 4- İstanbulspor 0
Kayserispor 0 - Beşiktaş 2
Kayserispor 0 - Beşiktaş 2
Alanyaspor 2 -  F.Karagümrük 2
Alanyaspor 2 -  F.Karagümrük 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim