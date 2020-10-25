Muhteşem Fenerbahçe I

Fenerbahçe Kadıköy'de ikinci yarıdaki muhteşem futboluyla Trabzonspor'u 3-1 yendi.Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı lacivertliler bambaşka bir kimliğe büründüğü ikinci yarıda arka arkaya 3 gol bularak 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe galibiyet serisini 3 maça çıkardı.Kadıköy’de Trabzonspor’a 23 maçtır kaybetmeyen sarı lacivertliler geleneği sürdürdü ve 9 maç sonra rakibine karşı galip geldi.

Süper Lig’in 6’ıncı haftasında Ülker Stadı’nda Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol buldu.

Sarı lacivertliler Tisserand, Valencia ve Papis Cisse ile bulduğu gollerle 3 puana uzanırken Trabzonspor’un tek sayısı Afobe’den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 14’e çıkararak zirve takibini sürdürdü.5 puanda kalan Trabzonspor ise 6 haftada 13 puan kaybetti. İlk yarıda istediği futbolu sahaya yansıtan Eddie Newton’ın takımı ikinci yarıda 27 dakikada kalesinde 3 gol gördü ve Kadıköy’den eli boş ayrıldı.

Fenerbahçe:

Altay, Tisserand, Lemos, Gökhan, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Pelkas, Valencia, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

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