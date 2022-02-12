Fenerbahçe 2 Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Giresunspor, Fousseni Diabate'nin pasıyla yeni transfer Chiquinho ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai sarı kart gördü.30. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş'ın pasını iyi değerlendirdi ve skoru 1-1 yaptı.43. dakikada Giresunspor'da Chiquinho sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia'nın ara oasını iyi değerlendirdi ve skoru 2-1 yaptı.77. dakikada fenerbahçe'de Altay Bayındır oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.82. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia gole giderken, Giresunspor'da Alexis Perez tarafından faulle durduruldu.Faul sonrası Alexis Perez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.90. dakikada Giresunspor'da Zeki Yavru, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.Ferdi Kadıoğlu gördüğü bu kartla kart cezalısı durumuna düştü ve Hatayspor maçında takımında görev yapamacak.Aynı dakikalarda Fenerbahçe'de Mert hakan Yandaş sarı kart gördü.Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı.

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Sergio, Umut

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Zajc, Sosa, Samuel, Mert Hakan, Rossi, Valencia

Süper Lig 25. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 25. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 26 Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF