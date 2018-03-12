Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118552
ALTIN
161.863
DOLAR
3.8172
STERLİN
5.2878
EURO
4.7016
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon,...
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Kayserispor evinde galip
Kayserispor evinde galip

Canlı hayvan ihracatını tavuk ve horoz sırtladı

Türkiye'nin geçen yıl canlı hayvan ihracatı 34,7 milyon dolar olurken, bunun yüzde 61'lik bölümünü tavuk, tavuk civcivi ve horoz satışı oluşturdu.

Canlı hayvan ihracatını tavuk ve horoz sırtladı

Türkiye'nin geçen yıl canlı hayvan ihracatı 34,7 milyon dolar olurken, bunun yüzde 61'lik bölümünü tavuk, tavuk civcivi ve horoz satışı oluşturdu.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:26
Canlı hayvan ihracatını tavuk ve horoz sırtladı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin geçen yıl canlı hayvan ihracatı 34,7 milyon dolar olurken, bunun yaklaşık yüzde 61'ini tavuk, tavuk civcivi ve horoz satışı oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, canlı hayvan ihracatı 2013-2017 döneminde 2,6 kat artarken, büyükbaş hayvan ihracatından elde edilen gelir 3,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye 2016 ve 2017 yıllarında ise büyükbaş hayvan ihracatı yapmadı.

Geçen yıl gerçekleştirilen 34,7 milyon dolarlık ihracatın 11,1 milyon dolarını damızlık olmayan tavuk civcivi, 10 milyon dolarlık kısmını da damızlık olmayan tavuk ve horoz ihracatı oluşturdu. Söz konusu hayvanların toplam canlı hayvan ihracatındaki payı yüzde 61 oldu.

Ülkede geçen yıl sadece 24 il canlı hayvan ihracatına katkı sağlarken, 57 il dış satım yapamadı.

İhracatta ilk sırayı 11,3 milyon dolarla Adana aldı. Toplam canlı hayvan ihracatının yüzde 32,6'sı bu kentten gerçekleştirildi. Kırıkkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bolu ve Bursa da 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan iller olarak dikkati çekti.

Türkiye'nin en fazla canlı hayvan ihraç ettiği ülke 23 milyon dolar ile Suriye oldu. Bu rakam, toplam canlı hayvan ihracatının yüzde 66'sını oluşturdu.

Bu fasılda 1 milyon doların üzerinde Türkiye'den ithalat yapan diğer ülkeler Türkmenistan, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk olarak kaydedildi.

İthalat 5 yılda 3,5 kat arttı

İthalat verilerine bakıldığında, 2013-2017 döneminde Türkiye'nin canlı hayvan ithalatı 3,5 kat arttı. Geçen yıl 1,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Söz konusu ithalatın yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmı sığır ve düve alımlarından oluştu.

En fazla canlı hayvan alınan ülke 319,2 milyon dolarla Uruguay olarak kayıtlara geçerken, bu ülkeyi Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan takip etti.

"Anadolu insanın durumuna göre politikalar üretilmeli"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Türkiye'nin insan gücü ve hayvancılık potansiyeli göz önüne alındığında aslında canlı hayvan ithalatı yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Bugün itibarıyla 20 milyon tonu aşan süt üretiminin pazarlanmasında sıkıntılar yaşandığını, buna karşın hala damızlık hayvan ithal edildiğini belirten Özcan, ihracata yönelik bir hazırlık olmadan ithalat yapmanın mevcut hayvanların kesilmesi sonucunu doğuracağını, bunun da yeniden ithalat yapılmasına yol açacağını bildirdi.

Süt ve hayvansal ürünler konusunda dış pazar bulunmasının önemine dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de büyükbaş hayvancılıkla iştigal ettiğini belirten 1,5 milyon işletme var. Bunun yüzde 76'sının 10, yüzde 22'sinin 50 başın altında hayvanı bulunuyor. Anadolu'da durum bu. 5 tane ineğiyle insanlar çocuğunu okutabilecek, evine ekmek götürebilecek düzeyde olmalı. Bu insanların köyünde para kazanması lazım. Bütün bunlara karşın yüzde 2'ye göre politika yapıyoruz. Önce Anadolu görülmeli ve bu insanların durumuyla alakalı politikalar üretilmeli."

Anahtar Kelimeler:
Canlı HayvanEkonomiIhracatİthalatKamil Özcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan'ın vize prosedürü değişti
Azerbaycan'ın vize prosedürü değişti
Günübirlik konut kiralamalarına 12,4 milyon lira ceza
Günübirlik konut kiralamalarına 12,4 milyon lira ceza
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
Türkiye'nin ilk finansal planlama uzmanları geliyor
Türkiye'nin ilk finansal planlama uzmanları geliyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
PYD/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti
PYD/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Sahte taksi plakalarına yeni önlem: UKOME'den değişiklik
Sahte taksi plakalarına yeni önlem: UKOME'den değişiklik

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim