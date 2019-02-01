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Fenerbahçe rahatladı

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'dan sonra Göztepe'yi de yenerek Lig sıralamasında rahatladı.

Fenerbahçe rahatladı

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'dan sonra Göztepe'yi de yenerek Lig sıralamasında rahatladı.

01 Şubat 2019 Cuma 22:20
Fenerbahçe rahatladı

Fenerbahçe rahatladı

    Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'dan sonra Göztepe'yi de yenerek Lig sıralamasında rahatladı.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi Ayew ve Moses'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı.

    Süper Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor’u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 7. dakikada Ayew ve 73. dakikada Viktor Moses'in ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe, bu sonucun ardından bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. 

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

   Bu sonucun ardından 23 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Göztepe ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

   65. dakikada sarı kart gören Mehmet Topal, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında takımındaki yerini alamayacak. Öte yandan yeni transferler Sadık Çiftpınar karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Moses, Tolgay ve Serdar Aziz yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna giren Victor Moses, kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı. Tolgay Arslan, 26 dakika oyunda kalırken, Serdar Aziz karşılaşmayı kulübede tamamladı. Sadık Çiftpınar ise, yaşadığı sakatlığın ardından 69. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.

(Fanatik)

Son Güncelleme: 01.02.2019 19:53
Anahtar Kelimeler:
GöztepeFenerbahçe
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