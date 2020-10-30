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Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na iki yeni atama

Bayer Tüketici Sağlığı’nda Ekim ayı içerisinde 2 önemli global atama gerçekleşti.

30 Ekim 2020 Cuma 09:33
Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na iki yeni atama

Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na İki Yeni Lider Ataması

Bayer Ülke Platform Departmanı’nda IT İş Ortağı – Tüketici Sağlığı görevinde çalışmakta olan Burak Yardım, 1 Ekim itibariyle Tüketici Sağlığı Bölümü Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesinde Dijital Dönüşüm Lideri görevine başlarken Bayer Tüketici Sağlığı Bölümü’nde İş Geliştirme Müdürü olarak çalışan Emre Şener Bayer Tüketici Sağlığı Global Ürün Tedarik Proje Yönetimi Bölümü‘ne Gıda Takviyeleri ve Sindirim Sağlığı Kategori Lideri olarak atandı.

İstanbul, 30 Ekim 2020 – Bayer Türkiye Ülke Platform’una bağlı olarak Tüketici Sağlığı divizyonu IT İş Ortağı olarak çalışmakta olan Burak Yardım, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Tüketici Sağlığı Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi Dijital Dönüşüm Lideri görevine getirilmiştir. Marmara Üniversitesi İşletme Enformatiği Bölümü’nden mezun olan Yardım, ardından Bahçeşehir Üniversitesi‘nde Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisans yaptı. Uzmanlık alanında edindiği tecrübelerden sonra 2015 yılından bu yana Bayer ailesi için çalışıyor.

Bayer Tüketici Sağlığı Bölümü’nde İş Geliştirme Müdürü olarak çalışan Emre Şener, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Bayer Tüketici Sağlığı Global Ürün Tedarik Proje Yönetimi Bölümü‘ne Gıda Takviyeleri ve Sindirim Sağlığı Kategori Lideri olarak görevine Basel’den devam edecektir. Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Şener, daha sonra Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Sektörde edindiği tecrübelerden sonra 2014 yılından beri Bayer Tüketici Sağlığı ekibinde çalışıyor.

Her iki çalışanımız da, üstün performansları ve çalışma disiplinleriyle Bayer ailesine değer katmaya devam edecek.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 30.10.2020 09:49
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