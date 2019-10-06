

2.5 aylık kardeşini pencereden fırlatıp attı



ANKARA Mamak'ta akılalmaz dehşet! 2.5 aylık kardeşini camdan atıp öldürdü!.. Korkunç olayın ardından iki kişi gözaltına alındı.



Ankara’da 12 yaşındaki ağabeyi tarafından evin camından aşağı atıldığı iddia edilen iki buçuk aylık bebek hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı..



Ankara'da edinilen bilgilere göre, olay, saat 03.00 sularında Mamak ilçesi Mamak Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Çakır A., bilinmeyen bir nedenle iki buçuk aylık kardeşi Çınar A.’yı binanın üçüncü katında bulunan dairelerinin camından aşağı attı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki buçuk aylık bebeği kaldırımda yaralı halde bularak hastaneye kaldırdı. Polis, ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gel